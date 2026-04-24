Gust promet na zagrebačkoj obilaznici, vozi se usporeno

Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje, a gustoća prometa povećana je na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te se vozi se usporeno uz povremene zastoje po dva prometna traka, izvijestio je u petak Hrvatski autoklub (HAK)

HAK napominje da su zastoji i kolone, osobito tijekom jutra i poslijepodneva, mogući i u zonama radova.

Tako su zastoji, osim zagrebačke obilaznice, mogući i na i riječkoj obilaznici, autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te brzoj cesti Solin-Klis (DC1) i Jadranskoj magistrali između Stobreča i Podstrane.