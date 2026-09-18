Gusta magla i predmeti na više autocesta izazvali probleme u prometu. Gužve na A3 i na A4

Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti Hrvatske, upozorava HAK. Kolnici su na područjima zahvaćenima maglom mokri ili vlažni i skliski, dok je na cestama u gorju povećana opasnost od odrona. Na pojedinim dionicama autocesta i drugih cesta promet se odvija jednim prometnim trakom, uz privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine.

Na zagrebačkoj obilaznici, autocesti A3, usporeno se vozi između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca.

Problema ima i na drugim autocestama. Na A3 Bregana-Lipovac kod čvora Ivanić Grad u smjeru Bregane na kolniku se nalazi predmet pa se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Foto: HAK

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb vozilo je u kvaru na čvoru Komin u smjeru naplatne postaje Komin. Promet se odvija jednim trakom, uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Predmet na kolniku nalazi se i na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, u tunelu Tuhobić u smjeru Rijeke. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Na A3 Bregana-Lipovac, između čvorova Slavonski Brod zapad i Lužani, na 208. kilometru u smjeru Bregane također je predmet na kolniku, a brzina je ograničena na 80 km/h.

HAK vozačima savjetuje dodatni oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cesti te poštivanje privremene prometne signalizacije.