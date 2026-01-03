Glavni tajnik UN-a izrazio je duboku zabrinutost zbog zabrane rada međunarodnih nevladinih organizacija na okupiranom palestinskom teritoriju i pozvao na povlačenje odluke
Guterres upozorava Izrael: Suspenzija NGO-a pogoršat će humanitarnu krizu u Gazi
Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres duboko je zabrinut zbog izraelske objave suspenzije djelovanja nekoliko međunarodnih nevladinih organizacija na okupiranom palestinskom teritoriju i pozvao je na poništenje te mjere, navodi se u izjavi u petak.
„Ova objava dolazi nakon ranijih ograničenja koja su već odgodila ulazak ključnih prehrambenih, medicinskih, higijenskih i sklonišnih zaliha u Gazu. Ova nedavna akcija dodatno će pogoršati humanitarnu krizu s kojom se suočavaju Palestinci“, rekao je u izjavi Stephane Dujarric, glasnogovornik glavnog tajnika.
