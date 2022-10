Gužve diljem Hrvatske: 'Kolona je ogromna na A1, u sat i pol smo prešli tek 20 kilometara'

Povodom obilježavanja blagdana Svih svetih i Dušnog dana očekuju se gužve na svim prometnicama, a osobito na autocestama, državnim cestama i graničnim prijelazima s Republikom Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, upozoravaju iz policije.

Produženi vikend građane je izmamio na autoceste, a velike gužve se već stvaraju na autocesti A1 prema moru te na graničnom prijelazu sa Slovenijom.

- Gužve su već počele. Krenuli smo iz Karlovca prema Zadru, a zapeli smo u koloni već kod Vukove Gorice. I već se sat i pol vozimo u koloni, a još toliko je pred nama sigurno. Kolona je orgomna. Ne znam zašto je to tako, ali ovo stvarno nismo očekivali. Vjerojatno zbog produženog vikenda i radova na cesti. Radovi su kod odmarališta na Dobri i vozimo svega 5 do 10 kilometara na sat. Ovo je prestrašno. Najrađe bi se vratila kući, ali ne mogu ni to - rekla je čitateljica koja je poslala snimku kolone na autocesti A1.

- Pojačan promet se očekuje i na važnijim cestama i autocestama, osobito na autocestama A1 Zagreb-Split-Ploče, A6 Rijeka-Zagreb te na A3 Bregana-Lipovac u oba smjera. Gužve se očekuju na naplatnim postajama Lučko i Zagreb-istok, kao i na većini graničnih prijelaza (Bajakovo, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Županja, Metković, Kaštel, Plovanija, Rupa, Pasjak, Macelj, Bregana...) - javljaju iz HAK-a.

Građani će obilaziti groblja pa se očekuje i pojačan promet na prilaznim prometnicama grobljima i područjima oko njih, gdje će policijski službenici pojačano vršiti regulaciju prometa te nadzirati promet vozila i pješaka.

Policija upozorava vozače da smanje brzinu te da voze s većim oprezom na prilaznim cestama grobljima zbog brojnih auta koji će biti parkirani uz rub i pješaka koji će se ondje kretati. Također, vozači se malo da u blizini groblja ne parkiraju svoje aute na mjesta na kojima parkiranje ili zaustavljanje nije dozvoljeno.

- Kako će se veći broj građana na groblja uputiti pješice, i pješake upućujemo na povećani oprez s obzirom da za većinu groblja ne postoje izgrađene pješačke staze te su pješaci prisiljeni se kretati uz rubove prometnica. Stoga posebno upozoravamo pješake na opasnosti prilikom prelaska prometnica i kretanja između parkiranih vozila - upozorila je policija.

Brojeni gradovi i mjesta uveli su posebnu regulaciju prometa zbog lakšeg pristupa grobljima tijekom blagdana. U najužoj zoni uz groblja bit će zabranjen promet svim motornim vozilima. Prometovanje će bit dozvoljeno jedino redovnim autobusnim linijama.

Iz policije naglašavaju da od ponedjeljak pa do 31. ožujka obavezna je vožnja s upaljenim svjetlima. Vozači koji neće imati upaljena svijetla će biti kažnjeni s novčanom kaznom od 300 kuna.

