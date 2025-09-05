Obavijesti

STANJE U PROMETU

Gužve na gradskim cestama i obilaznicama, ponegdje ima magle, a mogući su i odroni

STANJE U PROMETU

Gužve na gradskim cestama i obilaznicama, ponegdje ima magle, a mogući su i odroni
Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje: na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i ZLučko u smjeru Lipovca; na Jadranskoj magistrali (DC8) u Solinu...

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Ponegdje ima magle. Mogući su odroni. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i inači vožnje uvjetima na cestama.

Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje:

na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i ZLučko u smjeru Lipovca;

na Jadranskoj magistrali (DC8) u Solinu te između Stobreča i Podstrane.

Više državnih cesta zatvoreno je zbog radova, među kojima su DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci, DC28 u Bjelovaru, DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice, DC38 između Kuzmice i Vesele, DC46 u Vođincima te DC51 na dionici Baćin Dol-Rešetari. Zatvorene su i pojedine lokalne ceste u Istri zbog odrona.

SUDAR KAMIONA Sudar na A1 kod Karlovca, HAK: Vozi se u koloni od 6 kilometara
Sudar na A1 kod Karlovca, HAK: Vozi se u koloni od 6 kilometara

Na autocestama i Istarskom ipsilonu zbog radova i povećanog prometa moguća su kraća čekanja i kolone, posebice u smjeru Rijeke. Na A2 Zagreb-Macelj zatvorena je vozna traka zbog sanacije pokosa, dok je na A3 Bregana-Lipovac zatvoreno odmorište Kraljeva Velika Sjever.

Posebna regulacija prometa očekuje se 6. rujna na A3 i A4 zbog velikog hodočašća u Mariju Bistricu – promet će se odvijati usporeno jednom trakom.

Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet putničkih vozila, a na pojedinim prijelazima postoje dodatna ograničenja za teretna vozila i autobuse.

