Vozi se u dva prometna traka, a ubrzo će kamioni biti maknuti s autoceste, potvrdila nam je karlovačka policija
SUDAR KAMIONA
Sudar na A1 kod Karlovca, HAK: Vozi se u koloni od 6 kilometara
Na autocesti A1 kod Karlovca u smjeru Dubrovnika sudarila su se dva kamiona u petak, a policija je dojavu zaprimila oko 10:25 sati. U nesreći je nastala samo materijalna šteta. Vozi se u dva prometna traka, a ubrzo će kamioni biti maknuti s autoceste, potvrdila nam je karlovačka policija.
- Velika je kolona, vozi se usporeno, javlja nam čitateljica.
- Zbog prometne nesreće između čvorova Karlovac i Novigrad, na 41.+700 km u smjeru Dubrovnika, vozi se po dva prometna traka u koloni od oko 6 km, piše HAK.
