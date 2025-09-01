Sudar na A1 kod Karlovca, HAK: Vozi se u koloni od 6 kilometara

Na autocesti A1 kod Karlovca u smjeru Dubrovnika sudarila su se dva kamiona u petak, a policija je dojavu zaprimila oko 10:25 sati. U nesreći je nastala samo materijalna šteta. Vozi se u dva prometna traka, a ubrzo će kamioni biti maknuti s autoceste, potvrdila nam je karlovačka policija.

Foto: čitatelj/24sata

- Velika je kolona, vozi se usporeno, javlja nam čitateljica.

- Zbog prometne nesreće između čvorova Karlovac i Novigrad, na 41.+700 km u smjeru Dubrovnika, vozi se po dva prometna traka u koloni od oko 6 km, piše HAK.