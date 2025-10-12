Gužve na graničnim prijelazima: Uveli su novi sustav kontrole

Novi sustav kontrole na graničnim prijelazima za državljane zemalja izvan šengenskog prostora predstavljen je u nedjelju na graničnom prijelazu Slavonski Brod, gdje je novi način uzimanja podataka usporavao putnike, ali se promet odvijao normalno, uz uobičajene gužve nedjeljom. Riječ je o Sustavu ulaska/izlaska (Entry/Exit System - EES) Europske unije, koji digitalno bilježi podatke o ulasku i izlasku državljana tzv. trećih zemalja, zamjenjujući dosadašnje ručno štambiljanje putovnica, te će ga se radi izbjegavanja gužvi uvoditi postupno.

Načelnik Postaje granične policije Slavonski Brod Ivica Đaković rekao je novinarima na graničnom prijelazu Slavonski Brod da će u početku biti gužve te će EES tijekom listopada raditi dva sata u smjeni, odnosno četiri sata u jednom danu i noći.

Postupno će se povećavati satnica te će u konačnici u travnju 2026. godine novi sustav funkcionirati u potpunosti, odnosno 24 sata dnevno.

EES funkcionira na način da se na graničnom prijelazu uzimaju elektronski podaci državljana trećih zemalja - fotografija lica i četiri otiska prstiju s desne ruke zbog čega putnici moraju izaći iz vozila.

Hrvatska uvodi i Nacionalni program olakšica (NPO) za putnike iz trećih zemalja koji često prelaze granicu, a ne predstavljaju sigurnosni rizik.

Zahtjev se podnosi dobrovoljno, a nakon odobrenja, državljanima trećih zemalja bit će omogućen ubrzani prijelaz granice pa neće morati izlaziti iz vozila kako bi policija utvrdila identitet, nego će identitet biti utvrđen temeljem putne isprave i fotografije lica, rekao je Đaković.

Za prvi dan primjene novog sustava kaže da se ne događa ništa dramatično. "Svi su malo spori jer im je to prvi dan", kaže načelnik.

Putnici se još navikavaju na nova pravila prelaska granice te ih o tome informiraju policajci.

Gužve se očekuju, ali građanima Europske unije omogućeno je normalno prometovanje, dodao je. U slučaju osoba s invaliditetom ili osobe koja zbog bilo kojeg opravdanog razloga ne može doći do kontrolne kućice, osigurani su mobilni čitači.

Očekuje se da će uvođenje EES-a vjerojatno produljiti trajanje kontrole na cestovnim prijelazima, osobito za putnike koji prvi puta ulaze u sustav i moraju izaći iz vozila radi kreiranja EES dosjea i provjere identiteta, ali i da će se čekanja smanjiti nakon što sustav postane rutinski i veći broj putnika dobije osobne EES dosjee. Djeca mlađa od 12 godina izuzeta su od uzimanja otisaka prstiju.