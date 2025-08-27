Od 12. listopada novi sustav kontrole ulazaka u Europskoj uniji, evo kako će funkcionirati

Ravnatelj Granične policije BiH Mirko Kuprešaković potvrdio je u utorak kako će od 12. listopada na graničnim prijelazima s Hrvatskom početi primjena elektronskog sustava kontrole ulazaka na teritorij Europske unije što bi moglo prouzročiti gužve i duža čekanja na prelazak granice.

Od 12. listopada počinje funkcionirati novi sustav provjere ulazaka državljana trećih zemalja na prostor Schengena što će značiti da će i sve osobe koje u Hrvatsku ulaze s putovnicama BiH pri prvom ulasku morati dati otiske prstiju a bit će pohranjena i njihova fotografija.

Ti će podaci služiti za granične provjere pri svakom narednom ulasku što znači da će takav postupak morati proći samo jednom.

U izjavi za sarajevski "Dnevni avaz" Kuprešaković je kazao kako je to definitivno dogovoreno i nikakvih odgoda neće biti.

Očekuje kako će sustav Entry/Exit (EES) u punom kapacitetu biti u funkciji od 10. travnja 2026.

U praksi će to značiti da će putnici s dokumentima BiH od 10. listopada morati izaći iz vozila u prostor na hrvatskoj strani gdje su kamere i gdje će se obaviti skeniranje lica i uzeti otisci prstiju, odnosno biometrijski podaci.

"Vidjet ćemo kako će to funkcionirati na graničnim prijelazima, hoće li to stvoriti veće gužve, a naravno tako će biti i na zračnim lukama", kazao je ravnatelj Granične policije BiH.

Kuprešaković je najavio i kako će na bosanskohercegovačkoj strani granice sa svim susjednim zemljama ubuduće biti i policajci Frontexa odnosno iz država Europske unije i očekuje kako će to jamčiti bolji nadzor.

"To smo predložili s ciljem što bolje borbe protiv organiziranog kriminala, terorizma, krijumčarenja i trgovine ljudima, nezakonitih migracija i svih ostalih kaznenih djela koja se u ovo moderno vrijeme stavljaju pred nas", kazao je dodajući kako je zajednički interes BiH i EU da se bolje nadzire tzv. balkanska ruta kojom se koriste kriminalci.