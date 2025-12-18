Gužve na Zagrebačkoj aveniji zbog nesreće, kaos na obilaznici u Zagrebu. Magla sve usporava

Povećana je gustoća prometa na autocesti A3 između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca gdje se vozi uz ograničenje brzine, upozoravaju u četvrtak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Gužve su tijekom jutra bile i kod križanja Golikove i Zagrebačke avenije zbog nesreće, a velike su gužve i dalje na Horvaćanskoj te Zagrebačkoj zbog ograničenog prometa oko Vjesnika.

U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Mogući su odroni. Povremeno se vozi usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa.

HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama,održavaju sigurnosni razmak između vozila i voze s upaljenim dnevnim ili kratkim svjetla i tijekom dana.

Također čitatelji nam javljaju i kako je došlo do prometne nesreće na Ljubljanskoj aveniji, policija trenutačno utvrđuje o čemu se radi.