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Vozači čekaju u kolonama

Gužve prema moru: Na A1 promet otežan zbog nesreće, kolona tri kilometra na A2

Piše HINA,
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Gužve prema moru: Na A1 promet otežan zbog nesreće, kolona tri kilometra na A2
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Foto: HAK
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Povećana je gustoća prometa na A1, između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) u petak

Na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, zbog dvije prometne nesreće između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat. Zbog prometne nesreće jedinim trakom vozi se i između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika - usporeno i u koloni oko četiri kilometra.

Na A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko kilometar, a zbog povećanog priljeva vozila, na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je duga oko tri kilometra.

Foto: HAK

Na A4 Goričan-Zagreb zona je radova između čvorova Popovec-Zagreb istok pa se vozi po dva sužena traka te su mogući zastoji i kolone.

U prekidu su: trajektna linija Sumartin - Makarska (Jadrolinija) i katamaranska linija Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun  (Jadrolinija).

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