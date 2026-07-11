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UDARNI VIKEND

Gužve u Splitu zbog Ultre: Ovaj vikend je najprometniji u godini u trajektnoj i zračnoj luci

Piše HINA,
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Gužve u Splitu zbog Ultre: Ovaj vikend je najprometniji u godini u trajektnoj i zračnoj luci
Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL
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U Zračnoj luci Split od petka do nedjelje očekuje se oko 300 zrakoplova, a riječ je o jednom od najprometnijih vikenda u godini

Zračna i gradska luka u Splitu tijekom ovog vikenda, u jeku turističke sezone i održavanja Ultra Europe festivala, očekuju pojačan promet, pri čemu će kroz Zračnu luku Split proći oko 82 tisuće putnika, dok se u gradskoj luci očekuje oko 64 tisuće putnika i 14 tisuća vozila.

U Zračnoj luci Split od petka do nedjelje očekuje se oko 300 zrakoplova, a riječ je o jednom od najprometnijih vikenda u godini.

- Za nas je to već uobičajen Ultra vikend i sve je dobro organizirano. Tijekom ova tri dana očekujemo oko 300 zrakoplova i 82 tisuće putnika - rekao je Hini voditelj Službe za prihvat i otpremanje u Zračnoj luci Split Mate Melvan.

Dodao je kako je tijekom ljetne sezone splitska zračna luka povezana s 85 destinacija u 26 država preko 45 avioprijevoznika, što putnicima omogućuje povezanost s gotovo cijelim svijetom.

- Preko tih 85 destinacija povezani smo praktički s cijelim svijetom - kazao je Melvan.

Istaknuo je kako su srpanj i kolovoz tradicionalno najprometniji mjeseci te da se najveći promet iz godine u godinu bilježi posljednjeg vikenda u srpnju ili prvog vikenda u kolovozu.

- Ultra je već poznata po velikom broju putnika koje dovodi u Split, a dosad tijekom tih vikenda nismo zabilježili nikakve probleme ni incidente - rekao je Melvan.

Pojačan promet bilježi i splitska gradska luka, kroz koju se od petka do nedjelje očekuje prolazak oko 64 tisuće putnika i 14 tisuća vozila, rekla je Hini voditeljica Jadrolinijinog ureda za splitsko plovno područje Jelena Ivulić.

- Ovog vikenda očekujemo oko 64 tisuće putnika i 14 tisuća vozila. Jučer smo imali jednu dodatnu liniju prema Supetru, a danas ćemo u 13 sati također imati dodatnu liniju na toj relaciji - kazala je Ivulić.

Dodala je kako su trajektne i katamaranske linije prema ostalim dalmatinskim otocima također vrlo dobro popunjene tijekom vikenda zbog pojačanog turističkog prometa.

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