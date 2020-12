Ha, što bi moglo poći po krivu? Stiže - piletina iz laboratorija

Singapur je dao regulativno odobrenje za prvo meso napravljeno u laboratoriju od životinjskih mišićnih stanica...

<p>Iz Singapura pristiže vijest o prvom tzv. ''čistom mesu'' proizvedenom u laboratoriju, prenosi portal <a href="https://www.bbc.com/news/business-55155741">BBC News</a>.</p><p>Ideja proizvodnje laboratorijskog mesa bazirana je na startup projektu tvrtke naziva<em> Eat Just </em>koji želi promovirati pileće meso napravljeno u laboratoriju. </p><p>Meso će se u početku koristiti u pilećim nuggetsima, a tvrtka nije rekla kada će ono postati dostupno. </p><p>Potražnja za alternativnim načinima proizvodnje mesa porasla je zbog zabrinutosti potrošača o zdravlju, dobrobiti životinja i okoliša.</p><p>Prema stručnjacima, tržište mesa koje nije proizvedeno od ubijenih životinja moglo bi vrijediti 140 milijardi dolara. </p><p>Na policama raznih supermarketa i jelovnicima restorana već godinama svjedočimo raznim vrstama mesa napravljenih na biljnoj bazi.</p><p>No, ovaj se projekt razlikuje od spomenutih po tome što meso tvrtke <em>Eat Just</em> nije napravljeno na biljnoj bazi, već je uzgojeno od životinjskih mišićnih stanica u laboratoriju.</p><p><strong>Velika prekretnica</strong></p><p>Tvrtka je ovaj projekt nazvala velikom prekretnicom za globalnu prehrambenu industriju te se nada da će druge zemlje slijediti njihovu ideju.</p><p>Tijekom posljednjeg desetljeća, razna su poduzeća pokušala na tržište donijeti uzgojeno meso, nadajući se da će pridobiti što veći broj potrošača.</p><p><strong>Još puno posla</strong></p><p>Osnivač tvrtke <em>Eat Just </em>smatra da je ovo jedna od najznačajnijih etapa u prehrambenoj industriji, no naglašava da su pred njima još brojni izazovi.</p><p>Kao prvo, puno je skuplje proizvoditi meso koje se uzgaja u laboratoriju, nego ono što se proizvodi na biljnoj bazi. </p><p>Kao još jedan izazov za društvo jest zasigurno i reakcija potrošača. No, sa singapurskim odobrenjem ovog proizvoda, potrošači će sigurno lakše prihvatiti proizvod, a odluka bi mogla potaknuti ostale države da ga odobre.</p><p><strong>Provjeren proizvod</strong></p><p>Singapurska agencija za hranu u svom je priopćenju naglasila da je proizvod tvrtke <em>Eat Just</em> siguran i spreman za prodaju.</p><p>- Utvrđeno je da je proizvod siguran za prodaju na predviđenim razinama uporabe te je dopuštena početna uporaba mesa u nuggetsima - rekao je jedan od predstavnika agencije.</p><p>U procesu proizvodnje mesa nisu korišteni antibiotici, a utvrđeno je da je piletina imala niži mikrobiološki udio nego piletina proizvedena od ubijenih životinja. </p><p>- Ovo je prvi put u svijetu da je netko stvorio visokokvalitetno meso izravno iz životnjskih stanica za sigurnu ljudsku potrošnju. Smatram da ovo utire put u budućnost prehrambenog sektora - rekao je osnivač tvrtke<em> Eat Just.</em></p>