Habijan: Dropulić mi nije trener. Dropulić za 24sata: Klijent mi je

Filip Dropulić nije moj trener, kaže ministar pravosuđa Damir Habijan u objavi na Facebooku. Riječ je o reakciji na tekst kojeg smo objavili sinoć u kojem su fotografije Dropulića i Habijana iz teretane i s božićnog domjenka 2024. godine u Ministarstvu.

- Kad su nastale fotografije o navedenom slučaju nisam znao, već sam saznao prošlo ljeto iz medija. Kao što sam već komunicirao, snažno se zalažem za zaštitu žena, protiv sam svih oblika nasilja, i osuđujem svaki oblik nasilja - dodao je još Habijan jutros u svom postu.

Međutim, na naše precizno pitanje ‘Je li on Vaš klijent?' Dropulić nam je jučer odgovorio: ‘Tako je, da’.

Uz to, ministru Habijanu smo dali dvije prilike da objasni je li mu Dropulić trener ili ne.

Prvi put 14. siječnja s pitanjem: 'Koja je narav odnosa ministra Habijana i Filipa Dropulića i otkad mu je Dropulić trener?' Na to su iz Ministarstva rekli da ne komentiraju privatni život ministra. Drugi put u dodatnom službenom upitu od 15. siječnja u 9:30, kad smo postavili službeno pitanje: ‘Zanima nas je li gospodin Dropulić bio na božićnom domjenku kao prijatelj ministra Habijana, zaposlenik/suradnik ministarstva ili kao trener ministra Habijana, te ako mu je trener, otkad?’.

Uz to poslali smo mu i direktnu poruku koja glasi: ‘Poštovanje. Iz vašeg ministarstva mi nisu odgovorili kad ste saznali za presudu protiv Filipa Dropulića zbog nasilja nad bivšom djevojkom, a važno je za kontekst. Možete li mi reci jeste li to saznali iz mog upita ili ranije? Također, kako to da je gospodin Dropulić bio na božićnom domjenku u ministarstvu? Hvala i srdačan pozdrav’.

Ni na jedno nismo dobili odgovor. No od Dropulića smo u telefonskom razgovoru dobili još informacija.

- Svaki put kad krene sezona natjecanja, oni me pokušaju uništiti jer vide da sudjelujem - rekao nam je i dodao: - I sad preko ministra jer smo prijatelji.