Visoki standardi jedan su od preduvjeta pravne sigurnosti

Koje su države prosperitetne? One koje imaju resurse ili one čiji je nacionalni moral visok? Mi bismo prije rekli ovo drugo. Ako država i nije bogata naftom, željezom, plinom, ugljenom, ali se nacija pridržava etike, regula, zakona i morala, onda će prosperirati. Ako ne - badava joj resursi... A moral počinje na sitnim stvarima. Pridržavanje visokih standarda, govorimo li o političkoj eliti, jedan je od preduvjeta pravne sigurnosti i blagostanja.

Trošio si javni novac, državnom karticom, na privatne potrebe? Ćao, zbogom! Trgovao si utjecajem? Idi i ne okreći se, sine! Družio si se sa osobama iz sive zone? Može, ali nemoj tražiti javnu funkciju. Odstupi.

Foto: Facebook/Filip Dropulić

U državi koja je prošle godine zabilježila 19 ubojstava žena, a šesnaest od toga klasificirala kao femicid, činjenica da se visoki Vladin dužnosnik slikao s čovjekom osuđenim za nasilje nad bivšom djevojkom, pa potom rehabilitiranim (jer je proteklo dovoljno vremena za službeni zaborav), nije uzor nego opomena. Njegova se rehabilitacija, koliko god bila tehnički valjana u pravnom smislu, ne odvija u zrakopraznom prostoru. Postoji kontekst. A kontekst je zemlja u kojoj je nasilje nad ženama gotovo pa uobičajeno. Kad visoki dužnosnik, čija je temeljna zadaća štititi pravdu i osigurati sigurnost svih građana, pojavom i gestom legitimira nekoga s takvom prošlošću, poruka je više nego loša: ako ste uz nas, moćnike, možete što hoćete. To je i poruka žrtvama nasilja: vaša patnja je politički irelevantna. Istodobno, to je signal svim počiniteljima: sustav vas, u konačnici, ne shvaća preozbiljno. Vaše djelo može biti uvršteno u godišnje bilance, ono dopunjuje statistike “ritma zločina”, ali na individualnoj razini, mogućnost “rehabilitacije” prevladava nad moralnom odgovornošću.

Foto: Facebook/Filip Dropulić

Premijer bi morao prokomentirati - znamo da neće tražiti sankcije - ovaj prekršaj. Ako to nije “netema”. Možda bi trebalo pitati sve one žene žrtve nasilja - ali one ne mogu ništa reći. I ta je šutnja rječita.