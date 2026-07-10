Habijan: Hrvatska ne treba više europskih tužitelja, to je jasno!

Habijan je izjavu dao novinarima nakon početne konferencije projekta "Digitalizacija procesa osobnih stanja građana" u Zagrebu, rekavši da je Hrvatska broj delegiranih europskih tužitelja (EPPO) povećala s dva na sadašnjih šest, čime je, prema njegovim riječima, po broju delegiranih tužitelja na osmom mjestu među članicama EU-a, i to visoko rangirana i u odnosu na broj stanovnika.

Naveo je da Belgija, primjerice, ima samo dva delegirana tužitelja, Francuska sedam, dok Slovačka, s približno jednakim brojem stanovnika kao Hrvatska, ima isti broj tužitelja, šest, no bilježi veći udio istraga iz cijele Europske unije.

Usporedio je i opterećenost nacionalnih tužitelja i delegiranih europskih tužitelja. Kako navodi, dok USKOK po jednom zamjeniku državnog odvjetnika ima prosječno 24 predmeta, delegirani europski tužitelj u Hrvatskoj ima prosječno 1,6 predmeta. Prema drugom pokazatelju, koji se odnosi na broj istraga, USKOK sa 33 zamjenika ravnatelja USKOK-a vodi ukupno 469 istraga, dok EPPO sa šest tužitelja ima u prosjeku 11 istraga po tužitelju.

Habijan je zaključio da ti podaci ne pokazuju potrebu za dodatnim delegiranim tužiteljima, te je najavio daljnji razgovor o pitanju prostora ureda europskih tužitelja s europskom tužiteljicom Tamarom Laptoš idući tjedan.

Habijan o slučaju Geodezija: Slučaj nema veze s ministricom

Osvrćući se na slučaj Geodezija, Habijan je ocijenio da je cijeli slučaj, unatoč tome što se dogodio uoči parlamentarnih izbora, vezan isključivo uz rad na fakultetu, te da se u njemu nigdje ne spominje ministrica kulture ni njezin rad. Rekao je da je, unatoč tome, tijekom predizborne kampanje postojala medijska kampanja koja je izravno mogla utjecati na ishod izbora, ocijenivši da to "nije dobro".

Složio se i s premijerovom ocjenom da bi EPPO-u bilo primjereno ispričati se ministrici, s obzirom na to da je, prema njegovim riječima, tijekom afere provjeravana i njezina privatna komunikacija, odnosno s kim je ručala, večerala ili bila na kavi.

Premijer Andrej Plenković jučer je rekao kako bi ovo bio pravi trenutak da se EPPO ispriča ministrici kulture, Vladi. Izići s insinuacijama preko svojih ljudi u medijima, s praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava, i to europskih sredstava, u samom početku izborne kampanje 2024., bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora", ustvrdio je Plenković.

Nakon priznanja krivnje, deset od ukupno 29 optuženika iz 'afere Geodezija', povezane s obnovom nakon potresa, nagodilo se u utorak na zagrebačkom Županijskom sudu s Uredom europskog javnog tužitelja u Zagrebu u zamjenu za blaže kazne, koje su nakon odricanja prava na žalbu postale pravomoćne.