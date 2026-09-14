Habijan o samoubojstvu ubojice iz Slatine: Nadležna tijela utvrđuju sve okolnosti

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan rekao je u ponedjeljak da nadležna tijela utvrđuju sve okolnosti subotnjeg samoubojstva muškarca koji je u remetinečkom zatvoru bio pritvoren zbog prošlotjednog femicida u Slatini.

"Čekamo da se obavi razgovor sa svih sedam zatvorenika koji su bili u prostoriji s njim. Svi su, prema mojim informacijama kazali kako nisu vidjeli ništa, odnosno da su u to vrijeme spavali", rekao je Habijan nakon sjednice Vlade RH.

Dodao je da je zatvorenik prije samoubojstva prošao liječnički pregled i razgovor s psihologom te da je iz predostrožnosti bio smješten u ćeliju s ostalim osobama lišenih slobode.

Prema ministrovim riječima, prva informacija o samoubojstvu zaprimljena je u subotu oko 3.10 sati, kada je jedan od zatvorenika upozorio pravosudne policajce. Nakon toga je uslijedio pokušaj reanimacije koja je trajala oko 20 minuta, no nije bila uspješna.

Habijan je kazao i da je broj pravosudnih policajaca u remetinečkom zatvoru bio uobičajen za tu smjenu.

U zatvorima 1200 osoba više od kapaciteta

Govoreći o stanju u zatvorskom sustavu, ministar je rekao da je 1. rujna ove godine u njemu bilo 5198 osoba lišenih slobode, dok je kapacitet kaznenih i zatvorskih ustanova 3923 mjesta. "To je gotovo 1200 osoba više nego što je naš kapacitet", istaknuo je.

Zbog preopterećenosti sustava ministarstvo je, kako je naglasio, krenulo u hitnu izgradnju dvaju novih zatvora te se uskoro očekuju novi kapaciteti u Varaždinu i Lipovici - Popovači s ukupno oko 300 novih mjesta, što bi trebalo donekle smanjiti pritisak na postojeći sustav.

''Sljedeće godine krećemo s Požegom i Centrom za dijagnostiku u Zagrebu, s dodatnih 300 mjesta'', najavio je Habijan. Među dugoročnim mjerama naveo je izgradnju zatvora u Perušiću, s kapacitetom od 400 mjesta, te Žažini, također s 400 novih mjesta.

Raspisani natječaji za zapošljavanje novih pravosudnih policajaca

Poseban pritisak na zatvorski sustav, kazao je, stvaraju kaznena djela koja se odnose na protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Hrvatskoj i pomaganje u tome, odnosno slučajevi povezani s krijumčarenjem migranata. "Od ukupne zatvoreničke populacije 18 posto su stranci", rekao je Habijan.

Govoreći o pravosudnoj policiji, ministar je kazao da u sustavu trenutačno ima 1682 pripadnika pravosudne policije. U posljednje dvije i pol godine, otkako je na funkciji ministra, raspisani su natječaji za zapošljavanje 400 pravosudnih policajaca, a zaposleno je 350 novih djelatnika.

"Planiramo zaposliti njih još 18, dok bismo nakon Nove godine zaposlili još stotinjak", rekao je, ministar poručivši da će se problem preopterećenosti zatvorskog sustava potrebno rješavati kratkoročno, srednjoročno i dugoročno.