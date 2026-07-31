Habijan o slučaju Pavlek: 'On je u istražnom zatvoru. Izručenje? To je na vlastima Kazahstana'

Ne smije biti nedodirljivih, bez obzira na to što je netko član bilo koje političke stranke, visokorangirani dužnosnik, to je nebitno. Svi trebaju biti isti. Ako postoje sumnje da su učinili neko kazneno djelo, slijedi istraga, a sud će reći u kojem će smjeru to sve skupa ići, rekao je ministar Damir Habijan, gost emisije Novog dana voditelja N1 Hrvoja Krešića.

Osvrnuo se i na teze prema kojima slučajevi traju predugo.

- Ako gledamo generalnu percepciju, uvijek slušamo o tome da su postupci dugotrajni, ja se mogu složiti. Stvar je u tome da su visokoprofilirani slučajevi pod lupom javnosti, a ti postupci znaju trajati predugo. Sporost u donošenju odluka nije pravda za društvo, a ni za tu osobu. Zajedno sa svojim timom i stručnim ljudima u Ministarstvu gledali smo koje su to točke koje dovode do odugovlačenja postupka. Bio sam odvjetnik i, kada sam sudjelovao u postupcima kao branitelj, znao sam da ću, ako imam procesnu mogućnost u zakonu, koristiti je i odugovlačiti postupak - smatra Habijan.

Zatim je prokomentirao i povjerenje građana u hrvatsko pravosuđe.

- Ako gledamo prošlu godinu, nešto je bolje. Siguran sam da me to kao ministra ne zadovoljava, a mnogo je elemenata koji utječu na tu percepciju. To nije samo odgovornost Ministarstva. Ako nema pomoći svih dionika koji su uključeni, cijeli sustav stvara percepciju. Oni koji imaju negativnu percepciju o pravosuđu, 60 posto građana, nisu imali doticaj s pravosuđem. Sliku su stvorili negdje drugdje. To je razlog zašto smo rekli da moramo ubrzati proces - rekao je ministar.

Habijan je komentirao i suradnju EPPO-a i DORH-a.

- Činjenica je da su ljudi koji rade u EPPO-u isti ljudi koji su radili u USKOK-u, nisu to stranci. To je ono što mi smeta, što radimo distinkciju da EPPO radi odlično, a DORH i USKOK ne. Ne treba stvarati takav dojam. EPPO je nadležan kada postoji osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo zloupotrebe sredstava fondova EU-a. Oni u tom dijelu imaju pravo na izvide, istrage i pokretanje postupka, a sve ostalo je u domeni DORH-a i USKOK-a.

Komentirao je i slučaj Vedrana Pavleka te odgovorio na pitanje kada će biti izručen Hrvatskoj:

- Ne mogu reći kada se može očekivati u Hrvatskoj jer je to odluka njihovih tijela. Ministarstvo pravosuđa je u ovoj situaciji posrednik. Sve što je trebalo dostavljeno je kazahstanskim vlastima. Kod njih je to na odlučivanju kod glavnog državnog odvjetnika, koji je nadležan u prvom stupnju odlučiti o izručenju. Ako se donese odluka o izručenju, Pavlek ima pravo žalbe, a konačnu odluku donosi Vrhovni sud u Kazahstanu. Koliko će to trajati, nezahvalno je reći jer ne ovisi o nama.

- Ono što znamo jest da je Pavlek u istražnom zatvoru, ne možemo govoriti u kakvim uvjetima. Ono što je meni bitno jest da se naš zahtjev pozitivno riješi i da se izruči Hrvatskoj te da odgovara za ono za što je osumnjičen. Za transparentnost pravosuđa važno je da bude ovdje i da odgovara - istaknuo je.