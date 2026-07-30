Habijan o uhićenju Keruma: 'Zvučat će kao floskula, ali institucije rade svoj posao!'

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan kazao je, komentirajući uhićenje Željka Keruma, kako je ključno i bitno da nadležna tijela sve utvrde tijekom postupka, kao i da nema nedodirljivih ni stranačkog predznaka.

"Zvučat će kao floskula, institucije rade svoj posao. Neka nadležna tijela sve utvrde u postupku, to je ključno i bitno. Nema nedodirljivih ni stranačkog predznaka. Ime i prezime, svi koji su se ogriješili, za to će i odgovarati", rekao je Habijan prije sjednice vlade.

Poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS) Željko Kerum uhićen je u srijedu navečer u Veloj Luci na Korčuli dok je sa članovima obitelji bio na koncertu u sjećanje na preminulog Olivera Dragojevića.

Kerum je navodno uhićen zbog slučaja konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta.

U svibnju ove godine je javno objavljeno kako je krenula istraga u slučaju konobe Pršut na što je Kerum odbacio sve optužbe rekavši kako je sve bilo zakonito.

Kerum je u zatvoru bio i krajem prošle godine, a tamo je završio na 15 dana nakon što je vozio automobil unatoč pravomoćnoj zabrani upravljanja koja je bila na snazi od svibnja 2024. do svibnja 2026.

Kako se doznaje, uz Keruma, zbog sumnje u koruptivna djela u aferi oko konobe Pršut uhićeni su i i njegov nećak te službenik Grada Kaštela.