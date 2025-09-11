Habijan: 'SDP-ov prijedlog o pozdravu ZDS je u skladu s HDZ-ovim postavkama. Licemjeri su'

Ministar pravosuđa Damir Habijan poručio je u četvrtak da su SDP-ovi prijedlozi izmjena i dopuna Kaznenog i Prekršajnog zakona koje se tiču sankcioniranja ustaškog pozdrava 'Za dom spremni' u skladu s HDZ-ovim postavkama te da su pokazatelj njihova licemjerja i naknadne pameti.

Moramo biti svjesni postupanja SDP-a, ali i dijela lijeve oporbe tijekom protekla dva-tri mjeseca, kada su se jako trudili radikalizirati društvo i stvoriti podjelu i vrlo negativnu percepciju i dojam u društvu. Sada, nakon te politike koja očito nije naišla na ono što su očekivali, dolaze s prijedlogom koji je zapravo kopernikanski obrat i SDP dolazi na postavke koje HDZ govori cijelo vrijeme, komentirao je Habijan SDP-ovu najavu izmjena i dopuna Kaznenog i Prekršajnog zakona.

Najveća oporbena stranka predložit će kažnjavanje ustaških, četničkih pozdrava i insignija, ali i veličanje zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata. Pritom iznimke za sporni pozdrav 'ZDS' kane, slijedom preporuka Vijeća za suočavanje s prošlošću, pretočiti u zakonsku normu.

Proteklih mjeseci zastupali su potpuno drugačija stajališta, a sada dolaze s prijedlogom koji je na tragu onoga što govori HDZ, s tom razlikom što mi u Kaznenom i Prekršajnom zakonu i sudskoj praksi to sve već imamo, smatra Habijan.

„Ovdje se pokazuje još jedan stupanj licemjerja SDP-a jer, ako se sjetimo 23. kolovoza kada smo obilježili Dan žrtava svih totalitarnih režima, Vlada i stranačka tijela odali su počast svim žrtvama totalitarnih režima, no, od SDP-a i lijevih opcija to nismo vidjeli jer su govorili samo o određenim žrtvama. A kada vidimo da namjeravaju uvrstiti i zločine počinjene nakon Drugog svjetskog rata, odnosno, zločine komunizma to je još jedan dokaz njihova licemjerstva, ali i naknadne pameti”, ocijenio je Habijan.

Nakon svih drama koje su radili, dodaje, vraćaju se na postavke koje su u skladu s HDZ-om.

Ministar je kazao da neće poduprijeti SDP-ove prijedloge jer smatra da za to nema potrebe. Kada su shvatili da je ova politika doista dovela do radikalizacije u društvu, sada se hvataju za zadnju slamku i pokušavaju postaviti okvir koji je potpuno promašen jer već postoji kroz sudsku praksu, istaknuo je.

Neće, napomenuo je, HDZ dati ni svoj prijedlog zakona jer definiranje odnosa prema pozdravu 'ZDS' nije samo na razini preporuka Vijeća za suočavanje s prošlošću nego su već sada i u Prekršajnom i Kaznenom zakonu vrlo jasno propisane sankcije.

Habijan je istaknuo da nije za to da se jedino kroz represivni sustav rješavaju određeni izazovi ako se moramo s njima suočiti, jer od toga nitko ne bježi nego puno više treba raditi na edukaciji. Nije represija sve, puno toga je u edukaciji, poručio je.

Uoči rasprave o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića za 2024. godinu idući tjedan u Saboru, Habijan je kazao da ga veseli broj riješenih predmeta DORH-a i povećan broj zapošljavanja u sustavu te da je zadovoljan radom DORH-a u prošloj godini.

No, s obzirom na najavu koalicijskog partnera DP-a da još ne znaju hoće li dati potporu tom izvješću, ministar je rekao da živimo u demokratskom društvu i svatko ima pravo odlučiti kako će glasati nakon što pročita izvješće.