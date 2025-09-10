Obavijesti

News

MINISTAR O UHIĆENJIMA

VIDEO Habijan pozdravio akciju USKOK-a u Hrvatskim šumama: 'Ponavljam, nema nedodirljivih'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Ministar Damir Habijan dao je izjavu za medije | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL- ilustrativna fotografija

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transfomacije očekuje da će se iz izvješća Uskoka, kao i Hrvatskih šuma, dobiti više informacija i da će pravosudna tijela nastaviti s istraživanjima

Ministra pravosuđa Damir Habijan pozdravio u srijedu akciju Uskoka u Hrvatskim šumama rekavši kako je ona dokaza da su pravosudna tijela neovisna, a drži i da ona nema veze s ocjenama koje je o korupciji u Hrvatskim šumama iznio bivši potpredsjednik Vlade Josip Dabro.

- Kao ministar pozdravljam akciju Uskoka, smatram da je to dokaz da su doista pravosudna tijela neovisna - rekao je Habijan u izjavi novinarima nakon sastanka stranaka parlamentarne većine u Banskim dvorima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Habijan nakon sastanka o Palestini, Poljskoj, Šumama… 10:44
Habijan nakon sastanka o Palestini, Poljskoj, Šumama… | Video: Luka Safundžić/24sata

Istaknuo je kako još uvijek nema službenog izvješća Uskoka, a na novinarsko pitanje ima li akcija veze s ocjenama koje je ranije o korupciji u Hrvatskim šumama iznio Dabro, Habijan je rekao da se, temeljem medijskih izvješća, može zaključiti da Uskok akciju provodi već neko vrijeme te da ona nije povezana u kontekstu bivšeg potpredsjednika Vlade i onoga što je Dabro spominjao.

- Očito se radi o sasvim drugoj priči, nema veze s time. A da se iščitati i da je vodstvo Hrvatskih šuma bilo na raspolaganju i na neki način surađivalo s pravosudnim tijelima na rasvjetljavanju i provođenju izvida - rekao je Habijan.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE
FOTO Uhićene u Hrvatskim šumama odveli na ispitivanje

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transfomacije očekuje da će se iz izvješća Uskoka, kao i Hrvatskih šuma, dobiti više informacija i da će pravosudna tijela nastaviti s istraživanjima.

- Ponavljam, ono što stalno kažem, nema nedodirljivih i nema tu stranačkog predznaka, ima samo ime i prezime - naglasio je ministar Habjan.

Bjelovarsko-bilogorska policija, po nalogu Uskoka, u srijedu ujutro pokrenula je dvije nove akcije uhićenja većeg broja osoba zbog sumnje u korupciju, neslužbeno u Hrvatskim šumama i drvnoj industriji.

Uz uhićenja u tijeku su i tzv. hitne dokazne radnje, poput pretresa, kratko je izvijestio Uskok ne otkrivajući detalje. Prema neslužbenim informacijama na meti istražitelja je korupcija u Hrvatskim šumama i drvnoj industriji, a osumnjičeno je dvadesetak osoba.

Dabro je početkom godine Hrvatske šume nazvao leglom kriminala te rekao da je o svemu izvijestio premijera Andreja Plenkovića, a među inim je ustvrdio da se u Hrvatskim šumama drvna građa prodaje nekima koji na tome enormno zarađuju.

Na društvenoj mreži Facebook danas je, nakon objave informacije o akciji Uskoka, poručio - "Izmislio sam i jutrošnju akciju Uskoka koja se dogodila zbog kriminala s trupcima u Hrvatskim šumama na koji sam jedini otvoreno upozoravao. A izmišljam i da će se uskoro pokucati na još neka vrata".

