Habijan će predstaviti plan za uvođenje doživotnog zatvora u Hrvatskoj. Što mislite o tome?

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan sutra će predstaviti prijedloge izmjena zakona među kojima je i jedna od najstrožih kaznenopravnih mjera dosad, uvođenje doživotnog zatvora. Konferencija za medije održat će se u Ministarstvu pravosuđa u Zagrebu, a Habijan će predstaviti prijedloge zakonodavnih izmjena u tri područja. Iako detalji još nisu službeno objavljeni, iz Ministarstva su potvrdili da će među njima biti i prijedlog uvođenja doživotnog zatvora.

Rasprava o toj mogućnosti intenzivirala se nakon brutalnog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu. Za njegovo ubojstvo osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, muškarac koji je i ranije bio osuđen za ubojstvo. Mladić je ubijen 16. svibnja na terasi obiteljske kuće u Drnišu. Prema navodima policije, osumnjičeni je na njega pucao iz vatrenog oružja, a Luka Milovac preminuo je na mjestu događaja. Aleksiću je određen istražni zatvor, a nakon ispitivanja priznao je počinjenje kaznenog djela, no nije pokazao kajanje. Slučaj je izazvao snažne reakcije javnosti i otvorio pitanje učinkovitosti kaznenog sustava, posebice kada je riječ o višestrukim počiniteljima teških kaznenih djela.

Habijan je nakon tragedije u Drnišu najavio da Ministarstvo razmatra izmjene zakona, uključujući mogućnost uvođenja doživotnog zatvora za najteža kaznena djela. Tada je istaknuo i potrebu kvalitetnijeg nadzora osoba koje su već počinile teške zločine.

- Smisao sankcioniranja je odvraćanje od počinjenja kaznenih djela - poručio je ranije ministar.