Sindikat policije traži smjene u Habijanovu ministarstvu: 'To je govor mržnje za službenike'

Sindikat policije Hrvatske (SPH) priopćenjem je od ministra pravosuđa Damira Habijana zatražio "hitno preuzimanje odgovornosti" i razrješenje osoba čiji su "omalovažavajući" stavovi o državnim službenicima dospjeli u javnost te su najavili prijavu pravobraniteljima zbog "govora mržnje". SPH je zatražio "hitno preuzimanje odgovornosti i razrješenje osoba" čiji su stavovi o državnim službenicima zabilježeni u zapisniku sastanka Savjeta za upravljanje rizicima Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, održanog sredinom svibnja, a koji su ovih dana dospjeli u javnost putem medija. Telegram je objavio transkript sastanka u ministarstvu na kojem su nadređeni govorili o svojim službenicima, među ostalim i to da u državnu službu "dolaze samo oni koje nitko ne želi", da su službenici "nekompetentni", da ih "treba više lupati po prstima" te da "boljih kadrova na tržištu ni nema".

Transkript je sredinom svibnja poslan e-mailom s adrese glavnog tajništva ministarstva, s priloženim zapisnikom i prezentacijom prvog sastanka Savjeta za upravljanje rizicima, većem broju zaposlenika koji te dokumente nisu trebali dobiti na uvid.

Iz Sindikata policije poručuju da su takve izjave, neovisno o tome jesu li izrečene kao "osobni" ili "službeni" stavovi, "duboko ponižavajuće, otvoreno diskriminatorne i nespojive s obnašanjem rukovodećih dužnosti u državnoj upravi".

Posebno neprihvatljivim smatraju to što takve ocjene dolaze od osoba hijerarhijski nadređenih državnim službenicima, odnosno onih koji "upravljaju sustavom, oblikuju politike kadrova i odgovorni su za stvaranje radnog okruženja".

Od ministra traže da stane iza službenika, a ne uvredljivih ocjena o njima

SPH smatra da takve generalizirajuće i stigmatizirajuće izjave imaju "obilježja govora mržnje prema cijeloj skupini državnih službenika" jer ih prikazuju kao "manje vrijedne, nepoželjne i profesionalno inferiorne". Zbog toga će, navode, predmet prijaviti nadležnim tijelima za suzbijanje diskriminacije i govora mržnje, uključujući pravobraniteljske institucije.

U priopćenju SPH upozorava da se odgovornost za takvu razinu "nepovjerenja i omalovažavanja" ne može prebacivati na službenike niti na pojedinačne propuste u vezi sa zapisnikom, nego na one koji upravljaju organizacijom i određuju ton komunikacije prema zaposlenima.

Od ministra pravosuđa očekuju da "nedvosmisleno stane iza svojih službenika, a ne iza uvredljivih ocjena o njima" te da javno objavi konkretne korake koje će poduzeti, od "utvrđivanja odgovornosti do kadrovskih promjena" na rukovodećim položajima na kojima je "izgubljeno povjerenje".

Također očekuju da se službenica na koju je, prema dostupnim informacijama, svaljena odgovornost samo zato što je zapisnik tehnički distribuirala, zaštiti od "nepravednog prebacivanja krivnje".

Na istu su temu u srijedu reagirali i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika te Sindikat pravosudne policije, poručivši da "odgovornost uvijek počinje na vrhu".