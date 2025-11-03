Obavijesti

Haiti proglasio trodnevnu žalost zbog žrtava uragana Melissa

Piše HINA,
Haiti proglasio trodnevnu žalost zbog žrtava uragana Melissa
Foto: Egeder Pq Fildor/REUTERS

Ministarstvo kulture Jamajke priopćilo je da će organizirati humanitarne koncerte kako bi prikupilo sredstva za obnovu

Haiti je u nedjelju proglasio trodnevnu nacionalnu žalost počevši od ponedjeljka nakon nakon što je, prema službenim podacima, na tom karipskom otoku uslijed poplava i klizišta uzrokovanih razornim uraganom Melissa poginulo najmanje 30 ljudi.

Vlada je također proglasila tromjesečno izvanredno stanje u nekoliko regija.

Uragan je također pogodio Jamajku, Kubu i Bahame. Melissa se na Jamajku obrušila punom snagom, pri čemu je, prema preliminarnim službenim izvješćima, poginulo najmanje 28 ljudi.

Ministarstvo kulture Jamajke priopćilo je da će organizirati humanitarne koncerte kako bi prikupilo sredstva za obnovu.

Pod sloganom "Volim Jamajku", reggae glazbenici nastupit će od 14. studenog u Kingstonu, a nakon toga slijedit će koncerti u Londonu, New Yorku, Torontu i južnoj Floridi. Potpuni program još nije objavljen.

"Kao što smo to učinili toliko puta prije, okrećemo se našoj glazbi, našoj reggae glazbi, koja se pokazala kao ljekoviti melem i eliksir u  vremenima čemera i jada ne samo za Jamajčane, već i za cijeli svijet", napisala je ministrica kulture Olivia Grange na Instagramu.

