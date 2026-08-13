Obavijesti

News

Komentari 11
DVOSTRUKI KRITERIJI?

Hajdaš bi zbog Like rušio Vladu, a njegov je punac ciglanu pretvorio u odlagalište otpada

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Hajdaš bi zbog Like rušio Vladu, a njegov je punac ciglanu pretvorio u odlagalište otpada
Foto: Marko Lukunić/Pixsell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na tu epizodu sada je podsjetio dubrovački gradonačelnik Mato Franković, prozivajući Hajdaša Dončića za dvostruke kriterije.

Dok predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić oštro proziva Vladu zbog 37.000 tona ilegalnog otpada u Gospiću, nazivajući slučaj "ekocidom", iz arhiva izranja priča koja dovodi u pitanje njegovu dosljednost. Riječ je o Ciglani Perušić i tonama opasnog otpada koju je skladištila tvrtka njegova punca, Alojza Dončića.

Priča seže u rane 2000., kada je tvrtka Kopitar d.o.o. Alojza Dončića dobila dozvolu za skladištenje i obradu opasnog otpada. U pogone bivše ciglane u Perušiću dopremljene su stotine tona opasnih tvari, uključujući filtar-pepeo, galvanski mulj i otpadna ulja.

UŽAS... FOTO Ovako danas izgleda mjesto gdje je odloženo 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću
FOTO Ovako danas izgleda mjesto gdje je odloženo 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću

Problem je bio tim veći što se lokacija nalazila unutar II. i III. zone sanitarne zaštite rijeke Gacke. Iako je Dončić sudski pravomoćno oslobođen optužbi za ugrožavanje okoliša, otpad je godinama ostao u neadekvatnim uvjetima.

Frankovićeve prozivke za dvostruke kriterije

Na tu epizodu sada je podsjetio dubrovački gradonačelnik Mato Franković, prozivajući Hajdaša Dončića za dvostruke kriterije. Istaknuo je kako su mediji o opasnom otpadu u ciglani ponovno izvještavali 2014. i 2015. godine, upravo u vrijeme dok je Siniša Hajdaš Dončić bio ministar u Vladi Zorana Milanovića.

"Ne tvrdim da je Siniša kazneno odgovoran za postupke svojega punca. Ali kada danas drugima dijeli lekcije o ekologiji i odgovornosti, javnosti duguje odgovor", poručio je Franković, pitajući ga što je poduzeo kao ministar i je li tada govorio o "slomu sustava".

OTPAD U GOSPIĆU HZJZ je objavio detalje o PFAS spojevima, evo svih detalja: Spominju se i neke vrste raka
HZJZ je objavio detalje o PFAS spojevima, evo svih detalja: Spominju se i neke vrste raka

Iako nije dokazana njegova izravna umiješanost u poslove punca, činjenica da je kao član Vlade šutio dok su mediji upozoravali na ekološku bombu u obiteljskoj sferi otvara pitanje političke vjerodostojnosti. Inspekcija je još 2011. naredila premještanje otpada u adekvatan prostor, no godinama kasnije novinari su zatekli devastirane hale i razasuti otpad. Pitanje koje ostaje jest vrijede li za sve isti kriteriji, dok tvrtka završi u stečaju, a opasni otpad ostaje kao trajna prijetnja okolišu.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Portugalka stabilno u riječkoj bolnici, dvoje nestalih i dalje traže: 'Dajemo sve od sebe...'
VELIKA AKCIJA

Portugalka stabilno u riječkoj bolnici, dvoje nestalih i dalje traže: 'Dajemo sve od sebe...'

U velikoj potrazi dosad su pronašli dvoje od četvero nestalih, a potraga za preostalim portugalskim brodolomcima nastavlja se intenzivno u Velebitskom kanalu
Oporba proziva Vladu zbog smeća; HZJZ se oglasio o novim detaljima o PFAS spojevima
IZ MINUTE U MINUTU

Oporba proziva Vladu zbog smeća; HZJZ se oglasio o novim detaljima o PFAS spojevima

Ilegalno odlaganje otpada danas je u središtu niza političkih konferencija za medije koje se održavaju u više hrvatskih gradova, od Benkovca i Gospića do Varaždina, Splita i Karlovca.
Našli tijelo jednog Portugalca, za drugim nastavljaju potragu
DRAMATIČNA POTRAGA

Našli tijelo jednog Portugalca, za drugim nastavljaju potragu

Četvero Portugalaca nestalo je u Velebitskom kanalu. Pronašli su ženu i muškarca, bili su iscrpljeni i pothlađeni. Dva muškarca još traže

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026