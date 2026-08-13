Hajdaš bi zbog Like rušio Vladu, a njegov je punac ciglanu pretvorio u odlagalište otpada

Dok predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić oštro proziva Vladu zbog 37.000 tona ilegalnog otpada u Gospiću, nazivajući slučaj "ekocidom", iz arhiva izranja priča koja dovodi u pitanje njegovu dosljednost. Riječ je o Ciglani Perušić i tonama opasnog otpada koju je skladištila tvrtka njegova punca, Alojza Dončića.

Priča seže u rane 2000., kada je tvrtka Kopitar d.o.o. Alojza Dončića dobila dozvolu za skladištenje i obradu opasnog otpada. U pogone bivše ciglane u Perušiću dopremljene su stotine tona opasnih tvari, uključujući filtar-pepeo, galvanski mulj i otpadna ulja.

Problem je bio tim veći što se lokacija nalazila unutar II. i III. zone sanitarne zaštite rijeke Gacke. Iako je Dončić sudski pravomoćno oslobođen optužbi za ugrožavanje okoliša, otpad je godinama ostao u neadekvatnim uvjetima.

Frankovićeve prozivke za dvostruke kriterije

Na tu epizodu sada je podsjetio dubrovački gradonačelnik Mato Franković, prozivajući Hajdaša Dončića za dvostruke kriterije. Istaknuo je kako su mediji o opasnom otpadu u ciglani ponovno izvještavali 2014. i 2015. godine, upravo u vrijeme dok je Siniša Hajdaš Dončić bio ministar u Vladi Zorana Milanovića.

"Ne tvrdim da je Siniša kazneno odgovoran za postupke svojega punca. Ali kada danas drugima dijeli lekcije o ekologiji i odgovornosti, javnosti duguje odgovor", poručio je Franković, pitajući ga što je poduzeo kao ministar i je li tada govorio o "slomu sustava".

Iako nije dokazana njegova izravna umiješanost u poslove punca, činjenica da je kao član Vlade šutio dok su mediji upozoravali na ekološku bombu u obiteljskoj sferi otvara pitanje političke vjerodostojnosti. Inspekcija je još 2011. naredila premještanje otpada u adekvatan prostor, no godinama kasnije novinari su zatekli devastirane hale i razasuti otpad. Pitanje koje ostaje jest vrijede li za sve isti kriteriji, dok tvrtka završi u stečaju, a opasni otpad ostaje kao trajna prijetnja okolišu.

*uz korištenje AI-ja