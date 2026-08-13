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OTPAD U GOSPIĆU

HZJZ je objavio detalje o PFAS spojevima, evo svih detalja: Spominju se i neke vrste raka

Piše 24sata,
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HZJZ je objavio detalje o PFAS spojevima, evo svih detalja: Spominju se i neke vrste raka
Gospić: Kompleks unutar kojeg je odloženo 35 tisuća tona otpada | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Javnost je uznemirio nalaz vještaka Geotehničkog fakulteta o koncentraciji PFAS-a od 200,5 nanograma po litri (ng/L) u podzemnoj vodi nizvodno od odlagališta

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) oglasio se o takozvanim "vječnim kemikalijama" nakon što su [opasni PFAS spojevi pronađeni u podzemnoj vodi kod odlagališta otpada u Gospiću. U pojašnjenju zdravstvenih rizika, HZJZ prvi put navodi i moguću vezu s razvojem nekih vrsta karcinoma.

Što su "vječne kemikalije"?

Radi se o velikoj skupini sintetskih spojeva koji se zbog otpornosti na vodu, masnoću i toplinu desetljećima koriste u brojnim industrijskim procesima i proizvodima, od ambalaže za hranu i vodootporne odjeće do pjena za gašenje požara i medicinske opreme. Njihova ključna značajka - iznimna kemijska stabilnost - ujedno je i najveći problem. U prirodi se izrazito sporo razgrađuju, zbog čega su i dobili nadimak "vječne kemikalije" koje se nakupljaju u tlu, vodi i živim organizmima.

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Slučaj Gospić i stanje vode za piće

Javnost je uznemirio nalaz vještaka Geotehničkog fakulteta o koncentraciji PFAS-a od 200,5 nanograma po litri (ng/L) u podzemnoj vodi nizvodno od odlagališta. No, HZJZ i druge institucije naglašavaju da se taj nalaz ne odnosi na vodu iz javne vodoopskrbe. Službene analize pokazuju da je voda na izvorištu Mrđenovac, koje opskrbljuje Gospić, bez detektiranih PFAS spojeva. Na drugom izvorištu, Tonkovića vrilu, pronađene su koncentracije koje su dvadeset puta niže od dopuštenih vrijednosti, što se smatra zanemarivim rizikom za zdravlje.

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Foto: Privatna arhiva/24 sata

HZJZ o rizicima: kolesterol, imunitet i karcinom

U najnovijem priopćenju HZJZ detaljno navodi da kontinuirana i dugotrajna izloženost određenim PFAS spojevima može doprinijeti povećanom riziku od povišenih vrijednosti kolesterola, promjenama u funkciji jetre i hormonskog sustava te smanjenom imunološkom odgovoru na cijepljenje. Ono što se posebno ističe jest da pojedini PFAS spojevi mogu doprinijeti i povećanom riziku od pojave nekih vrsta raka. Iz Zavoda ipak napominju da rizik ovisi o specifičnom spoju, njegovoj koncentraciji i duljini izloženosti, a ne o samoj prisutnosti tvari.

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Iako je voda iz javnih sustava sigurna, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije pozvao je stanovnike koji koriste vlastite bunare ili cisterne da se jave radi preventivne analize. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak poručio je da građani mogu mirno piti vodu iz slavine, najavivši pojačani monitoring čiji će se rezultati redovito objavljivati.
 

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Komentari 1
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