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RAT NA SCENI

Hajdaš Dončić: Andrej Plenković je mecena ekomafije

Piše HINA,
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Hajdaš Dončić: Andrej Plenković je mecena ekomafije
Sinj: Dolazak uzvanika na 311. Sinjsku alku | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Kazao je da će u petak pokrenuti pitanje Plenkovićeva opoziva

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić nazavo je u utorak predsjednika Vlade Andreja Plenkovića mecenom ekomafije, ustvrdivši da je upravo on omogućio sustavni kriminal u Hrvatskoj, zbog čega je SDP pokrenuo pitanje opoziva Vlade koji će do kraja tjedna uputiti u saborsku proveduru.

Hajdaš Dončić je, govoreći o prijedlogu opoziva Vlade zbog ilegalnog otpada u Gospiću, premijera Plenkovića nazvao mecenom ekomafije u Hrvatskoj. „Žalac i softveri, Beroš i mikroskopi, Lastovo, sada 37 tisuća tona neovlaštenog otpada zakopanog u Gospiću i vjerojatno u drugim mjestima u Hrvatskoj, govori da to nije izoliran slučaj nego da je riječ o sustavnom kriminalu, koji je netko omogućio. Onaj tko je to omogućio je mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković”, izjavio je predsjednik SDP-a na konferenciji za novinare u Saboru.

Naglasio je da ovaj put izravno traže njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava jer je, kaže, jedan ministar ciljano olabavio potpise, a Plenkovićev drugi izbor Andrija Mikulić je ciljano uzimao mito da bi se neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. „Ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i, zapravo, na cijelom sustavu”, poručio je.

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 Ustvrdio je i da 'mecena korupcije' Plenković uprska stvar, dovodi ministre koji olabave propise, koruptivnog glavnog državnog inspektora, zagadi tlo, zrak i vodu, i onda dolazi kao spasitelj. "Mislim da hrvatski građani to vide", smatra šef SDP-a.

Kazao je da će u petak pokrenuti pitanje Plenkovićeva opoziva, a zastupnike je pozvao da promisle hoće li štititi mecenu ekomafije ili pravo građana na čisti zrak i čisti okoliš. S tim u vezi, kazao je da SDP ima širinu i spremnost podržati dobre prijedloge pa će, nakon analize njihova Savjeta za pravosuđe, odlučiti hoće li, uz neke nadopune, podržati prijedlog Mosta da se u Ustav uvrsti pravo na čistu i pitku vodu.

Premda je Most dva puta doveo HDZ na vlast, i svjestan sam tko su i što su oni, SDP je uvijek za to da se prava građana proširuju, a ne sužavaju, ustvrdio je.

SDP je uvijek imao za cilj da se izaberu tri suca Ustavnog suda

Hajdaš Dončić je istaknuo i da je SDP uvijek imao za cilj da se izaberu tri suca Ustavnog suda. Najavio je da će idući tjedan Saša Đujić i Tonči Restović na konferenciji za novinare iznijeti mišljenje i analizu o svim kandidatima za tu dužnost, njihove prednosti i nedostatke, a navest će i kandidate iza kojih stoje. Ne zanimaju me njihova identitetska uvjerenja nego stručnost, dosadašnji rad i razumiju li ustavno pravo ili ne, i takva javna i detaljna analiza kandidata jedini je način vraćanja povjerenja u hrvatske institucije, poručio je.

Odbacio je kritike da SDP nema gospodarski program, kazavši da su još početkom godine na stranačkoj konvenciji predstavili model drugačijeg gospodarskog razvoja i gospodarske tranzicije.

 „Najavili smo da će poduzetnici koji ulažu u produktivnost, povećavaju plaće radnicima i imaju prostora za kraći radni tjedan imati manji porez na dobit. Mijenjat ćemo, dodaje, i model funkcioniranja općina i gradova u područjima posebne državne skrbi na način da će se sufinancirati regionalnim kreditima”, kazao je. Na tim ćemo područjima smanjiti i zdravstveni doprinos, uvesti dostupan i jeftin prijevoz, a sve u cilju da se tamo aktivira poduzetnički nastan i ljudi ne odlaze. Suštinski ćemo transformirat ekonomiju koja se sada svodi na turizam i rentijerstvo, poručio je.

„Naša sveta zadaća je da promijenimo strukturu gospodarstva u Hrvatskoj te da proizvodnja hrane i energetska samodostatnost bude ono po čemu će se pamtiti SDP i Možemo!”, istaknuo je, uz najavu da će njihov ekonomski program tek biti predstavljen.

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