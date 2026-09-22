Plenković u UN-u: Nalazimo se u ozbiljnom trenutku za međunarodni poredak

Premijer Andrej Plenković boravi u New Yorku gdje se održava 81. zasjedanje Opće skupštine UN-a.

- U sjedištu UN-a sudjelovali smo na summitu P4M – Partneri za multilateralizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet. Naglasio sam da se nalazimo u ozbiljnom trenutku za međunarodni poredak. Međunarodno pravo i Povelja UN-a dovode se u pitanje, a ruska agresija na Ukrajinu najjasniji je primjer toga. Povelja UN-a nije jelovnik s kojega možemo birati ono što nam odgovara – ona vrijedi za sve i u svakom trenutku - upozorio je premijer i dodao da Hrvatska teži modernom suverenizmu.

At @UN Headquarters, we participated in the P4M Summit – Partners for Multilateralism, International Law, Peace and Prosperity. I stressed that we are at a serious moment for the international order.



International law and the UN Charter are being called into question, with… pic.twitter.com/YQ4N57DRiW — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 22, 2026

- Hrvatska se zalaže za moderan suverenitet, snažnu i suverenu državu temeljenu na demokratskim vrijednostima i međunarodnom pravu, čvrsto povezanu s europskim i globalnim partnerima. Multilateralna suradnja mora donijeti konkretne koristi građanima – sigurnost i prosperitet, otvorenu trgovinu temeljenu na pravilima te odgovorno upravljanje umjetnom inteligencijom i kibernetičkim prostorom. Hrvatska će nastaviti davati snažan doprinos ovoj inicijativi i jačanju multilateralne suradnje - objavio je Plenković.