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OPĆA SKUPŠTINA UN-A

Plenković u UN-u: Nalazimo se u ozbiljnom trenutku za međunarodni poredak

Piše Filip Sulimanec,
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Plenković u UN-u: Nalazimo se u ozbiljnom trenutku za međunarodni poredak
Foto: Andrej Plenković/X
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Hrvatska se zalaže za moderan suverenitet, snažnu i suverenu državu temeljenu na demokratskim vrijednostima i međunarodnom pravu, čvrsto povezanu s europskim i globalnim partnerima

Premijer Andrej Plenković boravi u New Yorku gdje se održava 81. zasjedanje Opće skupštine UN-a. 

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Plenković u New Yorku, govorit će na Općoj skupštini UN-a

 - U sjedištu UN-a sudjelovali smo na summitu P4M – Partneri za multilateralizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet. Naglasio sam da se nalazimo u ozbiljnom trenutku za međunarodni poredak. Međunarodno pravo i Povelja UN-a dovode se u pitanje, a ruska agresija na Ukrajinu najjasniji je primjer toga. Povelja UN-a nije jelovnik s kojega možemo birati ono što nam odgovara – ona vrijedi za sve i u svakom trenutku - upozorio je premijer i dodao da Hrvatska teži modernom suverenizmu.

 - Hrvatska se zalaže za moderan suverenitet, snažnu i suverenu državu temeljenu na demokratskim vrijednostima i međunarodnom pravu, čvrsto povezanu s europskim i globalnim partnerima. Multilateralna suradnja mora donijeti konkretne koristi građanima – sigurnost i prosperitet, otvorenu trgovinu temeljenu na pravilima te odgovorno upravljanje umjetnom inteligencijom i kibernetičkim prostorom. Hrvatska će nastaviti davati snažan doprinos ovoj inicijativi i jačanju multilateralne suradnje - objavio je Plenković.

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