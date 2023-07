Hajdaš Dončić: Andrej Plenković laže. Ovo zahtijeva samo jednu stvar, a to je njegova ostavka

Uskokovi istražitelji ušli su u sjedište Hrvatske elektroprivrede (HEP), a tjednik Nacional donosi dokumente za koje navodi da dokazuju da je premijer Andrej Plenković laže kada kaže da ništa nije znao o najnovijoj plinskoj aferi. Stigle su reakcije oporbe.

- Mislim da je sve jasno iz dokumentacije objavljene u medijima. Vidljivo je da je Andrej Plenković znao i da je znao što treba napraviti prije dva mjeseca. Plenković izravan krivac za gubitak HEP-a - kazao je Siniša Hajdaš Dončić (SDP).

Osvrnuo se i na premijerove izjave da ništa nije znao i da čeka da se prikupe informacije.

- Laže, Andrej Plenković laže. Ne vjerujte čovjeku koji laže. Ovo zahtijeva samo jednu stvar, ostavku Andreja Plenkovića, rekao je Hajdaš Dončić te dodao da će se oporba sastati poslijepodne.

Peđa Grbin (SDP) kazao je da kako objavljeni dokumenti pokazuju da su Vlada, Filipović i Plenković lagali, ali i da je Uprava HEP-a bila potpuno svjesna da nastaje ogromna šteta i rizik.

- Jasno je da je Upravi HEP-a, Filipoviću i Plenkoviću bio potpuno bjelodano da će se dogoditi situacija da se viškovi plina moraju prodavati po besramno niskim cijenama, da će se netko time okoristiti, a štetu koja nastaje za HEP da će morati platiti građani, koji već sada svojim novcem dokapitaliziraju HEP - rekao je Grbin.

Podsjetio je na Ivu Sanadera i plinski biznis, Karamarkovo muljanje s plinom i naftom, aferu Ina i sada HEP što plaćaju građani ove zemlje.

- Poveznica su tri slova, a to je HDZ - rekao je Grbin.

Stava je da Uprava HEP-a mora otići.

- Riba smrdi od glave. Filipovića pozivam da napokon smogne hrabrosti i kaže otvoreno koji su to predatori koje je spominjao, koji sjede na grbači Hrvatske i protiv kojih se navodno bori - poručio je Grbin.

Osvrnuo se i na izjave premijera da sad sve treba istražiti te naveo kako je to "pljuvanje u lice svakom građaninu". Sandra Benčić (Možemo!) navodi kako još jedna plinska afera pokazuje da ne postoji javna kontrola nad energetskim sektorom te da se u njemu evidentno događa ozbiljan kriminal. Podsjetila je da su još prošli tjedan tražili da se razriješi Uprava HEP-a, a danas je tamo stigao Uskok.

- Smatramo da lanac odgovornosti u ovom slučaju ide sve od Uprave HEP-a pa do premijera Plenkovića. Postoje sada neki pokazatelji da je premijer imao informacije da će doći do viškova i ove pozicije u kojoj će HEP morati gubiti novce. Uprava HEP-a još nije objasnila što je napravila da do toga ne dođe - kazala je Benčić koja ocjenjuje da se, pokaže li se sve točnim, nalazimo u sigurnoj krizi vlasti.

- Ako je premijer lagao onda za to mora podnijeti odgovornost odnosno ostavku - poručila je Benčić.

Upad Uskoka u HEP komentirao je i Mario Kapulica (HDZ).

- Uskok je najavio da će provjeriti sve navode i to sada čini. Ništa iznenađujuće. Ovo je nezgodno samo za one koji su napravili nešto zbog čega bi se trebali zabrinuti - kazao je.

I za Daria Hrebaka (HSLS), koalicijskog partnera HDZ-a, upad Uskoka u HEP je samo znak da institucije rade svoj posao.

- To je dobro za institucije, dobro je da se ovakve afere koje su nama vladajućima nezgodne, da se na ovakav način razrješavaju prometnim reakcijama. Ne vidim što je tu loše - rekao je.

Hrebak priznaje da je cijela ova afera nezgodna za premijera.