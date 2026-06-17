Hajdaš Dončić: 'Hrvatska je na krivom putu, Slavonija zaostaje'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je u utorak u Osijeku da je Slavonija regionalno nejednaka s ostatkom Hrvatske, jer se 10 godina, umjesto ulaganja u proizvodnju hrane i industriju, provodila promašena politika te da premijer Andrej Plenković bježi od te teme. Na konferenciji za novinare Hajdaš Dončić je ustvrdio da je Slavonija na 53 posto ukupnog indeksa razvijenosti u Hrvatskoj, što govori o deset godina promašene industrijske politike koja je, umjesto da je u Slavoniji ulagala u proizvodnju hrane i industriju, provodila ulaganja linijom manjeg otpora. "Pitamo se na što je potrošeno deset milijardi eura EU sredstava, je li promijenjena struktura hrvatske ekonomije, proizvodi li Slavonija više hrane ili na žalost uvozimo tri milijarde eura više hrane, nego što izvozimo?", zapitao je predsjednik SDP-a. Smatra da Andrej Plenković "bježi od te teme", jer, kako kaže, "ne zna i ne želi promjenu ekonomske strukture i političkog modela u Hrvatskoj". "A tako kako je bilo do sada - ne može dalje", dodao je.

Slažem se da je Hrvatska rasla, ali je pitanje je li to dovoljno i je li taj rast došao do svih dijelova hrvatskog stanovništva ili su oni najbogatiji postali još bogatiji, a oni koji žive na marginama žive još lošije, kazao je Hajdaš Dončić.

Benčić (Možemo): Hrvatskoj je potreban agroindustrijski klaster

Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić rekla je da oni u politici proizvodnje hrane ne žele samo poljoprivrednu proizvodnju. "Hrvatskoj je potreban agroindustrijski klaster, koji će omogućiti preradu hrane i stvaranje proizvoda s visokom dodatnom vrijednosti", kazala je.

Potpuno su, kaže, neiskorišteni potencijali spajanja poljoprivredne proizvodnje i energetskog sektora, jer se, primjerice, geotermalni izvori mogu koristiti za cjelogodišnju proizvodnju voća i povrća.

Benčić je rekla da inflaciju nazivaju "Plenkovićevom" jer je on predsjednik Vlade koja je na raspolaganju imala najviše EU sredstava da ulaže upravo u ta područja.

Najveći dobitnici inflacije su banke koje su zaradile ekstraprofit veći od dvije milijarde eura, jer su dobivale kamate na prekonoćne zapise kod HNB-a, što je Vlada mogla oporezovati, ali to nije napravila. A najveći gubitnici inflacije su umirovljenici i oni koji žive od svoga rada, a Plenković zamrzava primanja djelatnicima javnih službi što, uz inflaciju od pet posto, znači realni pad plaća od pet posto, upozorila je Benčić.

Saborska zastupnica SDP-a Sanja Radolović ocijenila je "obojenom laži" tvrdnju premijera Plenkovića da je inflacija uvezena.

"Inflacija u zemljama eurozone je trenutačno 2,5 posto, procjena Europske središnje banke je da će biti oko dva posto, a u Hrvatskoj dolazi do skoro šest posto", kazala je Radolović, a ocijenila je i da se u tom kontekstu, Plenkovićev Projekt Slavonija, Baranja i Srijem "pokazao kao potpuni debakl".