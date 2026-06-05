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'IMA IME I PREZIME'

Hajdaš Dončić u Čakovcu: 'Nije pitanje BDP-a, nego možete li preživjeti od plaće do plaće...'

Piše HINA,
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Hajdaš Dončić u Čakovcu: 'Nije pitanje BDP-a, nego možete li preživjeti od plaće do plaće...'
Kampanja SDP-a i Možemo! "Plenkovićeva inflacija" u Čakovcu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Šef SDP-a poručio je da građani i dalje osjećaju rast cijena hrane, režija i stanovanja te optužio Vladu za nečinjenje i zakašnjelu reakciju.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić izjavio je u petak da Vladine mjere nisu zaustavile inflaciju, koja "ima ime i prezime", dok je na pitanje o mogućim prijevremenim izborima u Međimurskoj županiji rekao da SDP ima kandidate za župana, ali ih zasad neće otkriti. Na konferenciji za novinare u sklopu kampanje "Plenkovićeva inflacija", šef SDP-a ustvrdio je da rast cijena hrane, režija i stanovanja pokazuje da gospodarski rast ne znači i bolji život građana. „Ekonomija nije BDP nego pitanje možeš li preživjeti od svoje plaće, kad platiš režije, bez stresa do kraja mjeseca. Ekonomija nisu europski fondovi nego - ima li moje mjesto ambulantu, liječnika i javni prijevoz”, rekao je Hajdaš Dončić. SDP i partneri žele "državu reda", jednakih pravila za sve i drugačiji model gospodarskog razvoja. Želimo državu gdje će međimurski OPG svoje proizvode prodavati u Međimurju, u školama i u bolnicama, to je naš odgovor na inflaciju zbog nečinjenja, poručio je.

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Je li normalno da je Hrvatska povukla za poljoprivredu 8,5 milijardi eura, od dana ulaska u EU, a sada uvozi dvostruko više hrane nego ikada? To je zato jer svega tri posto poticaja dobivaju OPG-i, a ostalo dobivaju veliki igrači, kaže Hajdaš Dončić.

Kritizirao je i oklijevanje Vlade da uvede porez na ekstraprofit, podsjetivši da SDP o tome priča barem tri godine, u kojima su dvije ili tri milijarde eura iz Hrvatske izvukli strani telekomi, banke i veliki trgovački lanci.

"Tek nakon tri godine oni se odluče uvesti tu mjeru, ali dajući dovoljno vremena korporacijama da si 'naštelaju' bilance”, ustvrdio je Hajdaš Dončić dodavši da će podržati tu mjeru bude li novac usmjeren na umirovljenike, a ne na krpanje proračuna.

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Saborski zastupnik SDP-a Boris Lalovac smatra da je inflacija usporila zbog usporavanja gospodarstva, a ne Vladinih mjera. Jedina mjera koja može utjecati na cijene, koju smo mi pozdravili, jest utjecaj na maloprodaju naftnih derivata, sve drugo nije istina”, rekao je.

Sabprski zastupnik Možemo Marin Živković upozorio je na rast troškova stanovanja i otežano osamostaljivanje mladih i ustvrdio kako Vlada nije demotivirala špekulante na tržištu nekretnina, kao ni ljude koji stanove kupuju da bi ih rentali i preprodavali.

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Upitan postoji li SDP-ov kandidat za međimurskog župana u slučaju prijevremenih izbora, ako nepravomoćno osuđeni župan Matija Posavec podnese ostavku, Hajdaš Dončić je odgovorio kako, poznavajući hrvatsko pravosuđe, ne očekuje da će do izbora doći, ali SDP ima spremne kandidate i kandidatkinje, čija imena ne može reći.

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