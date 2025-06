Hajdaš Dončić: Ispunili smo sve zacrtane ciljeve. Posebno veseli pobjeda Peđe Grbina u Puli...

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u nedjelju je nakon drugog kruga lokalnih izbora poručio da je SDP ostvario sva tri zacrtana cilja te najavio pripreme za bitku svih bitaka za tri godine, parlamentarne izbore, do kada će dihati za ovratnik HDZ-u i potom pobijediti.

"SDP je u ove lokalne izbore ušao s tri cilja – povećati broj vijećnika u županijama, gradovima i općinama, nastaviti suradnju s Možemo! i pobijediti u Zagrebu i ostvariti pobjedu u većem broju županija. Sva ta tri cilja su ostvarena – imamo veći broj vijećnika, u Zagrebu smo premoćno pobijedili i imamo upravljačku ulogu u četiri županije”, rezimirao je čelnik SDP-a rezultate lokalnih izbora.

U tri županije su pobijedili naši kandidati Željko Kolar u Krapinsko-zagorskoj županiji još u prvom krugu, Ivica Lukanović u Primorsko-goranskoj, Tomislav Golubić u Koprivničko-križevačkoj županiji, što je prvi put da tamo imamo župana, a vratili smo se i u Međimurskoj županiji gdje imamo dva dožupana i participiramo u tamošnjoj vlasti.

„Posebno me veseli da je, iako su ga možda četiri godine podcjenjivali, Peđa Grbin pobijedio u Puli. To govori o SDP-u da poštujemo bivše predsjednike, a važno je i da je to prvi puta u povijesti da imamo gradonačelnika Pule”, poručio je.

SDP će, najavio je, i dalje slušati ljude, znamo koje „su naše mane i ispravljat ćemo ih, a znamo i koje su naše prednosti poput činjenice da smo jedina stranka koja je imala pet kandidatkinja za županice. Dodao je i da se SDP nakon dugog niza godina vratio u Slavoniji pobjedom u Orahovici.

Hajdaš Dončić je kazao da je za njega veliki dobitak ove kampanje što je upoznao veliki broj jako dobrih mladih kandidata i kandidatkinja, od kojih očekuje da u sljedeće četiri godine svojim radom u općinskim, gradskim i županijskim vijećima i skupštinama pokažu da znaju i da je ovo 'samo jedan mali možda i neuspjeh, možda malo krivo miješanje karata i da će za četiri godine biti drugačija prilika i situacija'.

„Svjestan sam da je mali broj ljudi izašao na izbore i moramo se sami zapitati zašto je to tako, ali veza SDP-a s lokalnom zajednicom ostat će čvrsta i dalje ćemo slušati ljude. Naša sljedeća bitka je bitka svih bitaka – bitka za Hrvatsku solidarnosti, jednakosti i ravnopravnosti”, istaknuo je.

To je, dodao je, bitka bez plavih kuverti za liječnike, bez čekanja u redu za liječničke preglede, za Hrvatsku s boljim mirovinama, dostupnim radnim mjestima. Ta nas bitka čeka za tri godine i uspjet ćemo u njoj, a do tog vremena i s novima politikama i zakonima, dihat ćemo za ovratnik HDZ-u, poručio je Hajdaš Dončić.

