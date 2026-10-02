Hajdaš Dončić: 'Ljudi plaćaju visoke račune zbog pogrešne ekonomske politike HDZ-a'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ustvrdio je u petak da svaki novi antiinflacijski paket HDZ-ove vlade povećava inflaciju u Hrvatskoj, dodavši da je cijena energenata na razini godine porasla više od 20 posto.

Umjesto da se prihod od ekstraprofita usmjeri hrvatskim umirovljenicima on će vjerojatno biti preusmjeren na krpanje hrvatskog proračuna, upozorio je Hajdaš Dončić, komentirajući rujansko daljnje ubrzavanje inflacije.

Čelnik SDP-a smatra također da smo umjesto ciljanih ulaganja u proizvodnju hrane i energetsku samodostatnost kroz energetske zajednice i različite oblike povezivanja građana i lokalne zajednice taj novac bacali u smeće i davali krupnom kapitalu da razvija svoje poslovne subjekte.

"To nije odgovorno ni domoljubno to je zapravo usmjereno samo na jednu kastu u RH i građanima je dosta da plaćaju visoke račune zbog totalno pogrešne ekonomske politike Vlade Andreja Plenkovića i HDZ-a", poručio je Hajdaš Dončić.

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je ranije danas da je međugodišnja stopa inflacije mjerena indeksom potrošačkih cijena u rujnu iznosila 4,7 posto, a u odnosu na kolovoz 0,9 posto, pri čemu ubrzala je za 0,5 postotnih bodova u odnosu na kolovoz na godišnjoj razini, a u odnosu na srpanj za 0,8 posto.