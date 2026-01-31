Hajdaš Dončić obećao povratak SDP-a na vlast i skraćeni radni tjedan: 'Više nećemo griješiti'

Na 10. izvještajnoj tematskoj konvenciji SDP-a, održanoj u prepunoj dvorani zagrebačkog Gastro Globusa, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić održao je programski govor u kojem je oštro kritizirao HDZ-ovu vlast, definirao socijaldemokratsko shvaćanje domoljublja te predstavio temeljne smjernice nove razvojne, industrijske, porezne i radne politike stranke.

Govoreći pred članovima i simpatizerima stranke, Hajdaš Dončić je na samom početku posegnuo za snažnom simbolikom, istaknuvši zastavu Republike Hrvatske kao zajedničku vrijednost koju, kako je rekao, nitko nema pravo prisvajati.

- Ovo je moja, ovo je naša zastava. Ovo je zastava Republike Hrvatske, zastava propisana Ustavom Republike Hrvatske. Zastava na čijem je grbu prvo polje crveno, crveno kao i naša stranačka zastava - poručio je, naglasivši da je riječ o „zastavi socijalne i demokratske Republike“, čije su temeljne ustavne vrijednosti „sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, socijalna pravda, mirotvorstvo i demokracija“.

- To su i vrijednosti naše stranke. I nitko, ali baš nitko – to nam ne može oduzeti - dodao je. Predsjednik SDP-a potom se osvrnuo na pojam domoljublja, istaknuvši da je riječ o pojmu koji je, prema njegovim riječima, u javnom prostoru ispražnjen i zloupotrijebljen.

- Pravo i istinsko domoljublje nije ono koje nam nameće krajnja desnica i HDZ. Domoljublje nije isprazno mahanje simbolima. Domoljublje nije isključivost i mržnja prema manjinskim identitetima. Domoljublje nije povijesni revizionizam i iskazivanje pozitivnih sentimenata prema NDH - rekao je. Za SDP je, naglasio je, domoljublje „odgovornost i briga za budućnost zemlje“, briga za sve građane i osiguravanje „što više kvalitete života svima“.

Zagreb: Izvještajno-tematska Konvencija SDP-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Središnji dio govora Hajdaš Dončić posvetio je kritici HDZ-ove vladavine i premijera Andreja Plenkovića, kojeg je opisao kao „najvećeg dobitnika u hrvatskoj političkoj povijesti“.

- Osvojio je jackpot i EuroJackpot - rekao je, podsjećajući da su tijekom Plenkovićevih mandata Hrvatskoj bila dostupna golema europska sredstva – od COVID fondova, sredstava za obnovu nakon potresa, do Mehanizma za oporavak i otpornost i redovnog sedmogodišnjeg proračuna EU.

- Nitko prije njega nije dobio toliko novca i toliko prilika za reforme i stvarne promjene. I što je rezultat? Gotovo ništa - poručio je. Iako je priznao da Hrvatska bilježi gospodarski rast iznad prosjeka EU i određeni rast realnih prihoda, Hajdaš Dončić je naglasio da „nije provedena nijedna strukturna i dugoročno održiva promjena“.

- Još smo ovisniji o turizmu, osobnoj potrošnji i građevini. Proizvodnja hrane se smanjuje, ovisnost o uvozu raste. Strukturno, naše gospodarstvo je manje zdravo nego prije deset godina - upozorio je. Prema njegovim riječima, HDZ-ova ključna mana jest izostanak odgovornosti i hrabrosti za budućnost.

- Plenković nema hrabrosti za provođenje stvarnih reformi. Propustio je povijesne prilike - rekao je, navodeći kao primjere zdravstvo, obrazovanje i tržište rada.

- Zdravstveni sustav – nisu mrdnuli prstom deset godina. Obrazovanje – ugušili su kurikularnu reformu. Tržište rada – nisu iskoristili povoljne prilike da smanje nesigurnost i povećaju kvalitetu radnih mjesta - dodao je.

Zagreb: Izvještajno-tematska Konvencija SDP-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Govoreći o vanjskoj politici, Hajdaš Dončić podsjetio je na ulogu prve SDP-ove Vlade početkom 2000-ih u ostvarivanju strateških ciljeva članstva u EU i NATO-u, poručivši da Hrvatska danas mora djelovati politički neovisno.

- Ne smijemo dopustiti da o našoj budućnosti misli Beč ili Beograd, kao u prošlosti, ni Bruxelles kao u sadašnjosti – nego Zagreb. Isključivo Zagreb - rekao je. Posebno se osvrnuo na odnose u regiji, naglasivši važnost stabilnosti Bosne i Hercegovine, ali i upozorivši na stanje u Srbiji.

- Srbija je trenutačno geopolitički i identitetski pogubljena, s autokratskim režimom koji gaji velikosrpske ambicije - ustvrdio je, pohvalivši europarlamentarca Tonina Piculu zbog, kako je rekao, razotkrivanja naravi Vučićeva režima. U jednom od emotivnijih dijelova govora, Hajdaš Dončić dotaknuo se odnosa politike i vjere.

- Pravo na dostojanstvo svakog čovjeka jedna je od temeljnih vrijednosti kršćanstva, ali i socijaldemokracije - rekao je, pozvavši vjernike da se suprotstave „ultrakonzervativcima koji iskrivljuju kršćanski nauk radi političkog fundamentalizma“.

Najavio je izradu nove razvojne strategije, industrijske i porezne politike, istaknuvši da Hrvatska ima „jedan od najmanje progresivnih poreznih sustava u Europi“.

Zagreb: Izvještajno-tematska Konvencija SDP-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Treba oporezivati rente kroz reformu poreza na nekretnine, snažnije oporezivati dohodak od kapitala i uvesti progresivnije oporezivanje ukupnog dohotka - rekao je. Posebno je naglasio važnost jačanja tzv. primarne raspodjele – na samom radnom mjestu – kroz jačanje sindikata, radničkog suodlučivanja i skraćivanje radnog vremena uz zadržavanje plaće.

- I nakon sto godina i dalje radimo 40 sati tjedno. Vrijeme je da ljevica ponovno otvori to pitanje - poručio je. Zaključno, Hajdaš Dončić je poručio da SDP pod njegovim vodstvom neće ponavljati greške iz prošlosti i nekritički prihvaćati „duh vremena“.

- Vrijeme je za povrat socijaldemokratske samosvijesti - rekao je, pozvavši na okupljanje šire društvene fronte.

- Budite snažna Hrvatska! Budite glasna Hrvatska! Budite ujedinjena Hrvatska! Budite normalna Hrvatska! Kad, ako ne sad? Tko, ako ne mi - zaključio je Hajdaš Dončić uz snažan pljesak okupljenih.