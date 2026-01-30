SDP-ovka: 'Poruka OECD-a je da Plenković u 10 godina nije proveo nijednu reformu'

„OECD je detektirao ono o čemu cijelo vrijeme govorimo i pitanje je koliko Hrvatska ispunjava uvjete za ulaz u OECD jer nije provela reforme koje su se od nje očekivale”, ustvrdila je Sanja Bježančević (SDP).

Podsjetila je da imamo stopu inflacije među najvišima u eurozoni, djelomično zbog rasta plaća brže od produktivnosti, te navela četiri prioriteta koje treba provesti da bismo udovoljili uvjetima. Naša fiskalna politika treba biti restriktivnija, potrebno je smanjiti javnu potrošnju, treba i konkretne mjere fokusirane na kućanstva i smanjenje zaposlenosti u javnom sektoru, koliko god to bolno zvučalo, to je jedini put, istaknula je.

Također nam je, dodaje, problematično i upravljanje javnim poduzećima, koja imaju veću ulogu nego u drugim državama članicama, a ona imaju bolje rezultate od nas. Nužna je i profesionalizacija javne uprave jer, napominje, kod nas sve počne i završi na papiru.

„Premda zvuči nepopularno, treba povećati i vrijeme na tržištu rada, gdje se to može. No, bojimo se da ćemo pristupom naše Vlade imati umirovljenike prisiljene da nastave raditi nakon ulaska u mirovinu jer neće moći živjeti”, poručila je Bježančević. Apelirala je na političku volju vlasti, zapitavši hoće li željeti transparentno djelovanje ili će nastaviti s političkim kadroviranjem.

Kekin: Plenković u deset godina nije proveo nijednu reformu

„OECD je rekao da smo ostvarili fantastičan napredak, uz problem da nismo proveli nijednu ključnu reformu. I kada pogledate koji je fantastičan napredak ostvaren, ponajprije je taj da je Hrvatska prilagodila svoj zakonodavni okvir, pri čemu mislim na Bačićeve zakone, i da Andrej Plenković nije tražio zaštitu za hrvatski prostor kao što su tražile neke druge članice OECD-a. Pa kada uđemo u OECD, kombinacija Bačićevih zakona i činjenica da nismo imali rezervaciju, Hrvatska postaje švedski stol za strance i mi nismo ni na koji način zaštitili hrvatski prostor i građane”, smatra Ivana Kekin (Možemo!).

Izvješće govori i da nema ključnih reformi, a, dodaje, Andrej Plenković je premijer deset godina i navodno je proveo zdravstvenu reformu, a OECD mu kaže da nije. Nema reformi ključnih sustava – zdravstva, mirovinskog, porezne reforme, kazala je.

„OECD daje preporuku da se 600 tisuća praznih stanova u Hrvatskoj gurnu na tržište, da vlasnicima tih stanova ne bude u interesu da njima špekuliraju i mi već dugo govorimo da je to ključni način da riješimo problem priuštivog stanovanja, a Bačić i Plenković neće oporezivati te ljude nego će im dati novce”, upozorila je.

Ključna poruka izvješća je da Andrej Plenković u deset godina nije proveo nijednu reformu, zaključila je Kekin.

„Slažem se s ocjenom da je naša država skupa i da nam javna poduzeća nisu učinkovita, ali ne znam koliko će HDZ po tom pitanju napraviti jer bi tako pilio granu na kojoj sjedi zato što, ako bi išao u otpuštanja, profesionalizaciju ili micanje stranačkih kadrova u javnim poduzećima pitanje je kako bi to završilo po HDZ. Nisam siguran da će se tu nešto bitno promijeniti, ali Plenković je očito naumio po svaku cijenu staviti tu zelenu kvačicu oko ulaska u OECD tako da će se vrlo vjerojatno napraviti nekakve kozmetičke promjene i tražiti dopuštenje da ipak pristupimo OECD-u”, mišljenja je Nikola Grmoja (Most).

Njegov stranački kolega Ivica Ledenko dodao je da je država najveći poslodavac u Hrvatskoj i da su tu onda najveće mogućnosti i poboljšanja, no, upravo taj dio se najviše politizira, poput velikog povećanja plaća pred izbore. „OECD nam je jasno pokazao krvnu sliku Hrvatske i ona nije dobra, pogotovo u javnom sektoru, međutim, svi ustupci koje je Hrvatska davala da bi dobila članstvo u OECD-u bili su bez bilo kakvih filtera i zaštite naših suverenističkih težnji u Hrvatskoj. Znajući hrvatsku Vladu bespogovorno će pristati na sve ono što dolazi izvana, samo me zanima na koji će način riješiti čisto političke odluke poput glomaznog aparata i povećanja plaća, što je velika biračka masa koja im je potrebna za izbore”, zapitao je Ledenko.

Puljak: Potpisujem sve što je izgovorio glavni tajnik OECD-a

„Bog blagoslovio glavnog tajnika OECD-a Mathiasa Cormanna zato što je izrekao sve ono što mi iz Centra godinama ponavljamo i upozoravamo na to zašto imamo jednu od najvećih inflacija u EU. Potpisujem sve što je izgovorio i samo se nadam da će to netko iz Vlade poslušati”, komentirala je izvješće OECD-a za Hrvatsku Marijana Puljak (Centar).

Žalosno je, dodaje, da nam mora doći OECD i tražiti da se u javnim i državnim poduzećima na javnim natječajima zapošljavaju najbolji ljudi, a ne stranački podobni kadrovi. To pokazuje stanje svijesti HDZ-a, no, OECD će ih morati prisiliti da se tako ponašaju, ocijenila je.

Hoće li to opet ubuduće biti fake javni natječaji, vidjet ćemo, ne očekujem promjenu mindseta HDZ-a u tom smjeru, ustvrdila je Puljak, poručivši da njezina stranka podržava ulazak u OECD jer želi razvoj Hrvatske u pravom smjeru.