Hajdaš Dončić piše Plenkoviću: 'Reci jasno koji je stav Vlade o ulasku u Trumpov Odbor za mir'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić uputio je otvoreno pismo predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću u kojem traži jasno očitovanje Vlade o mogućem uključivanju Hrvatske u međunarodnu inicijativu „Odbor za mir“, koju je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump.

Povod reakciji SDP-a je činjenica da je Hrvatska zaprimila poziv za sudjelovanje u inicijativi te da je hrvatska predstavnica prisustvovala potpisivanju povelje Odbora, dok javnost, kako navodi Hajdaš Dončić, i dalje nema službenu informaciju o stajalištu Vlade niti o političkim implikacijama tog poteza.

U pismu se upozorava kako izostanak jasnog političkog stava ne predstavlja diplomaciju, već, prema ocjeni SDP-a, opasan manjak političke odgovornosti u vanjskoj politici, uz istodobno zanemarivanje uloge Hrvatskog sabora kao najvišeg predstavničkog tijela građana.

SDP dodatno ističe kako se inicijativi nisu pridružile ključne države članice Europske unije, uključujući Njemačku, Francusku i Italiju, dok je susjedna Slovenija sudjelovanje izričito odbila. Kao razlozi odbijanja navode se zabrinutost zbog mogućeg potkopavanja uloge Ujedinjenih naroda, nejasno i preširoko definiran mandat tijela te nedostatak jasnog međunarodno-pravnog temelja.

- Postavlja se pitanje zašto premijer Plenković ne govori otvoreno o razlikama između europskog pristupa sigurnosnim pitanjima i Trumpove inicijative, kao i gdje se u tom kontekstu vidi Hrvatska - navodi se u pismu. Posebno se problematizira činjenica da se o toj temi ne vodi rasprava u Hrvatskom saboru, iako se, prema SDP-u, radi o pitanju koje zadire u same temelje međunarodnog sigurnosnog poretka.

Predsjednik SDP-a upozorava kako sudjelovanje u takvom međunarodnom tijelu ne smije biti rezultat „dogovora iza zatvorenih vrata“ niti se svesti na, kako navodi, „diplomatsku estradu“.

Zbog toga SDP poziva premijera Plenkovića da u Hrvatskom saboru podnese izvješće o stajalištu Vlade Republike Hrvatske te da jasno iznese službeni stav, objasni razloge eventualnog približavanja ili odbijanja inicijative te omogući otvorenu i transparentnu parlamentarnu raspravu prije donošenja bilo kakvih daljnjih odluka.

- Sve drugo značilo bi donošenje važnih vanjskopolitičkih odluka bez demokratske kontrole i bez poštovanja prema građanima u čije se ime djeluje - poručuje Hajdaš Dončić.