Hajdaš Dončić poručio: Nadam se da me predsjednik Ustavnog suda neće pogoditi snajperom!

Odluka Ustavnog suda je nakaradna jer imali ste Vlatka Pavletića koji je bio v.d. predsjednika države i kandidat HDZ-a, imali ste i Franju Tuđmana koji je nosio HDZ-ove liste, a Ustav se od 1999. nije dramatično promijenilo. Uostalom, državni dužnosnici mogu sudjelovati u utrci za Europski parlament, kazao je gostujući na N1 televiziji saborski zastupnik i potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić o upozorenju koje je Ustavni sud uputio Zoranu Milanoviću i SDP-u oko Milanovićeve kandidature za premijera na parlamentarnim izborima.

Odmah je nastavio:

- Ustav je jedna siva zona, a prokletstvo hrvatskog društva i zakonodavstva je da nisu dovoljno nominirani ni zakoni ni Ustav, a to se namjerno radi kako bi se ostavilo prostora za tumačenje kako netko želi. I to je loše , i to je najava te Treće Republike gdje se to mora mijenjati. To je reset cijelog sustava - kazao je Hajdaš Dončić.

Poručuje kako stvari treba "izvesti na čistac".

- Iz našeg saveza, koji je formiran iz otpora imenovanja Turudića, se mogla stvoriti koalicija koja će ići na izbore, ali bilo je logično da sve te stranke neće participirati u SDP-ovoj koaliciji. Prvo se priča o mjestima na listi, a zatim o programu, nemojmo farbati javnost, to svi rade, i HDZ i Domovinski pokret. Stvari treba staviti na čistac - kazao je SDP-ovac za N1.

Na pitanje treba li Milanović dati ostavku kaže da ne jer ne bi trebao prepustiti vlast HDZ-u. “Da se to dogodi Gordan Jandroković ne bi napravio ništa jer i on želi biti kandidat na listi. Vidite sada problem te odluke Ustavnog suda. Predsjednik je bio jedini branik porobljavanju tih institucija. On je to iskomunicirao i mi to ne želimo komunicirati dalje”, istaknuo je za N1.

Potom je spominjao snajpere, Banderasa, Zorra osvetnika...

- Nadam se da me Šeparović sada neće pogoditi snajperom, možda me isključi iz izborne utakmice, svašta je moguće kod tih HDZ-ovih ustavnih sudaca. Ja sada neću spominjati ime te osobe, nazvat ćemo ga Banderas ili Zorro osvetnik. Ako taj Banderas razmišlja u državi C koja ima sličan sustav kao Hrvatska o ostavci, a prije toga se formira parlament, i ako Banderas odluči dati ostavku, predsjednik države postaje novi predsjednik parlamenta. SDP će kao legalistička stranka, koja za razliku od nekih nije nikada osuđena za kriminal, poštovati odluku Ustavnog suda.

Pohvalio je i šefa SDP-a Peđu Grbina.

- Ovim potezom kod mene je u očima narastao još par centimetara, a on je visok čovjek - završio je SDP-ovac.

