Hajdaš Dončić: SDP će pokrenuti opoziv Vlade zbog otpada u Gospiću. Čaša se sada prelila

SDP će pokrenuti opoziv Vlade zbog slučaja ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, najavio je u ponedjeljak predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić te poručio da je Gospić trenutak u kojem se "čaša prelila".

"Gospić je trenutak u kojem se čaša prelila. Zato pozivam sve političke aktere u Hrvatskoj, bez obzira na političku ideologiju, stranački svjetonazor, da se oko ovoga ne dijelimo. Jer ovdje nije riječ ni o ljevici ni o desnici. Riječ je o tome hoće li u Hrvatskoj vrijediti isto pravilo za sve: da onaj tko je politički odgovoran za rad sustava mora za taj sustav i odgovarati", poručio je Hajdaš Dončić u objavi na svojoj facebook stranici.

SDP-ov predsjednik naglasio je da se problemi ne mogu rješavati tako da se smijeni jedan ministar ili tako da se kaže da institucije trebaju odraditi svoj posao.

"Više ne govorimo o pojedinačnim propustima. Govorimo o načinu upravljanja državom. O Vladi koja je tijekom svog mandata promijenila više od trideset ministara, a politička odgovornost nikada nije došla do kraja", kazao je.

Vlada koja traži povjerenje Hrvatskog sabora, dodao je, mora biti spremna prihvatiti odgovornost za ono što se događa u državi.

"SDP će biti na strani odgovornosti, na strani građana i na strani Hrvatske koja zaslužuje više. Zato ćemo učiniti sve da se o povjerenju ovoj Vladi raspravlja u Hrvatskom saboru i da svaki zastupnik preuzme odgovornost za svoj glas", poručio je Hajdaš Dončić.

Predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić (Možemo!) za ovaj petak je sazvala izvanrednu sjednicu Odbora u Gospiću. Predsjednik SDP-a pozvao je sve stranke i zastupnike da se odazovu sjednici.

"A hoće li predsjednik Vlade i svi nadležni ministri imati hrabrosti doći? Trebali bi. Da pred građanima Gospića, pred Hrvatskim saborom i pred hrvatskom javnošću odgovore na jednostavna pitanja -Tko je zakazao? Tko je odgovoran? Zašto institucije nisu reagirale na vrijeme? Tko će platiti sanaciju?", napisao je Hajdaš Dončić.