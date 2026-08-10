Milanović o opasnom smeću iz Gospića: 'Zašto su to državne institucije šutke dopuštale'

Nezakonito, štoviše kriminalno odlaganje opasnog otpada u Lici, u okolici Gospića, mora se početi hitno sanirati. Vlada RH se više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, kao što sada čini, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i jer prijeti trajno zagađenje prostora. Prošlo je previše vremena od kada je otkriveno kako se javno dobro, lička zemlja, truje opasnim otpadom iz zemalja Europske unije i beskrupulozno koristi za privatne interese i zaradu, a sve to čini se događalo se uz pomoć sada rashodovanog glavnog državnog inspektora, napisao je na društvenim mrežama predsjednik Zoran Milanović.

Tema opasnog otpada u Lici ponovno je postala aktualna posljednjih dana nakon što su službene analize inspektorata otkrile nevjerojatnu štetu koju je 37.000 tona nezakonitog otpada prouzročilo u Gospiću i okolici.

- Još nitko nije odgovarao za ovaj, evidentno je, ekocid: ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, niti državne institucije koje su morale spriječiti to, a nisu. Lika, ali i Hrvatska, moraju dobiti odgovor: zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada i zašto su nadležne državne institucije to šutke dopuštale? I, najvažnije, kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada? Sva dosadašnja opravdanja Vlade i resornih ministarstava ne mogu se više trpjeti, pozivam ih da odmah djeluju i zaštite zdravlje ljudi u Lici i budućnost ličke zemlje - zaključio je Milanović.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u nedjelju je u Sinju, uoči Sinjske alke, izjavio da će se situacija s nelegalnim odlagalištem opasnog otpada u Gospiću riješiti u zakonitoj proceduri, a "ne pod pritiskom".

- Tu je situacija prilično jednostavna. Postoje dva temeljna načela, a prvo je da će svi koji su odgovorni za odlaganje tog otpada - bilo vanjskog, bilo zakopanog - morati odgovarati. Time se bave nadležna tijela DORH i Uskok, svi izvidi su u tijeku. To traje više od godinu i pol dana, napravljene su studije i ekspertize - kazao je.