Obavijesti

News

Komentari 111
37.000 TONA

Milanović o opasnom smeću iz Gospića: 'Zašto su to državne institucije šutke dopuštale'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Milanović o opasnom smeću iz Gospića: 'Zašto su to državne institucije šutke dopuštale'
Zagreb: Konferencija za medije predsjednika Zorana Milanovića | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tema opasnog otpada u Lici ponovno je postala aktualna posljednjih dana nakon što su službene analize inspektorata otkrile nevjerojatnu štetu koju je 37.000 tona nezakonitog otpada prouzročilo u Gospiću i okolici

Nezakonito, štoviše kriminalno odlaganje opasnog otpada u Lici, u okolici Gospića, mora se početi hitno sanirati. Vlada RH se više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, kao što sada čini, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i jer prijeti trajno zagađenje prostora. Prošlo je previše vremena od kada je otkriveno kako se javno dobro, lička zemlja, truje opasnim otpadom iz zemalja Europske unije i beskrupulozno koristi za privatne interese i zaradu, a sve to čini se događalo se uz pomoć sada rashodovanog glavnog državnog inspektora, napisao je na društvenim mrežama predsjednik Zoran Milanović.

Tema opasnog otpada u Lici ponovno je postala aktualna posljednjih dana nakon što su službene analize inspektorata otkrile nevjerojatnu štetu koju je 37.000 tona nezakonitog otpada prouzročilo u Gospiću i okolici.

TOMISLAV KLAUŠKI Domoljublje je borba protiv ekocida u Gospiću, a ne protiv migranata, Srba, gejeva i žena
Domoljublje je borba protiv ekocida u Gospiću, a ne protiv migranata, Srba, gejeva i žena

- Još nitko nije odgovarao za ovaj, evidentno je, ekocid: ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, niti državne institucije koje su morale spriječiti to, a nisu. Lika, ali i Hrvatska, moraju dobiti odgovor: zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada i zašto su nadležne državne institucije to šutke dopuštale? I, najvažnije, kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada? Sva dosadašnja opravdanja Vlade i resornih ministarstava ne mogu se više trpjeti, pozivam ih da odmah djeluju i zaštite zdravlje ljudi u Lici i budućnost ličke zemlje - zaključio je Milanović.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u nedjelju je u Sinju, uoči Sinjske alke, izjavio da će se situacija s nelegalnim odlagalištem opasnog otpada u Gospiću riješiti u zakonitoj proceduri, a "ne pod pritiskom".

NEKA SI IH UZMU... Smeće iz Like stane u 284.600 kubičnih kocaka. Dovoljno da svaki član HDZ-a dobije jednu
Smeće iz Like stane u 284.600 kubičnih kocaka. Dovoljno da svaki član HDZ-a dobije jednu

- Tu je situacija prilično jednostavna. Postoje dva temeljna načela, a prvo je da će svi koji su odgovorni za odlaganje tog otpada - bilo vanjskog, bilo zakopanog - morati odgovarati. Time se bave nadležna tijela DORH i Uskok, svi izvidi su u tijeku. To traje više od godinu i pol dana, napravljene su studije i ekspertize - kazao je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 111
Koliko imate gotovine kod kuće? Banka izdala važnu preporuku u slučaju rata
IZVANREDNE SITUACIJE

Koliko imate gotovine kod kuće? Banka izdala važnu preporuku u slučaju rata

Ove preporuke dio su šireg nastojanja švedskih vlasti da čitavo društvo pripreme za moguće posljedice vojnih ili kibernetičkih napada
FOTO Ovako je izgledao susret Plenkovića i Milanovića u Sinju
SVI SU GLEDALI U NJIH

FOTO Ovako je izgledao susret Plenkovića i Milanovića u Sinju

Predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković susreli su se danas u Sinju, gdje se održala 311. Sinjska alka. Njihov dolazak, kao i susret prije početka natjecanja, zabilježile su kamere. Uz Milanovića i Plenkovića, na Alku su stigli i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, sinjski gradonačelnik Miro Bulj, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te dubrovački gradonačelnik Mato Franković.
OTROVALI SU GOSPIĆ Otpad bi prekrio cijeli Jelačićev trg! A što radi Vlada? Slali su 62 e-maila
ŠTO SE ČEKA(LO), GOSPODO?

OTROVALI SU GOSPIĆ Otpad bi prekrio cijeli Jelačićev trg! A što radi Vlada? Slali su 62 e-maila

Kada bi otpad iz Gospića istresli na Trg bana Josipa Jelačića u Zagrebu, prekrio bi ga, a visina bi bila 6 metara. Smeće stane u 284.600 kubnih kocaka. Kada bi slagali jednu na drugu, visina bi bila kao 2600 katedrala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026