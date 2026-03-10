Hajdaš Dončić: U debati mogu 'obrisati pod' s Plenkovićem, a Milanović neće ići za premijera

Pobijedit ćemo HDZ, u debati mogu 'obrisati pod s Plenkovićem, poručio je u razgovoru za Media servis šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Otkrio je i da predsjednik Milanović neće u utrku za premijera te objasnio koja su njihova rješenja za ključne probleme građana.

​Zbog rata na Bliskome istoku prijeti nam novi val poskupljenja. Cijene goriva od ponoći su znatno skuplje, a udarac za građane bio bi i jači da Vlada nije intervenirala. Američki predsjednik Donald Trump nakratko je umirio javnost i burze, no napadi se nastavljaju.

"To zapravo može izazvati određenu zabrinutost. Moramo znati da je gorivo jedan od najvećih generatora inflacije. Neke velike europske zemlje i poduzeća vam lagano obustavljaju proizvodnju, recimo, aluminija i svih derivata koje vuku iz nafte. To je vrlo opasno jer kod zaustavljanja proizvodnje ne možete odmah sljedeći dan, ako se situacija normalizira, pokrenuti tu proizvodnju. Za to vam treba ponovno pet do šest mjeseci."

Stoga bi dugi sukob mogao imati velike posljedice na europsku ekonomiju. Hajdaš Dončić smatra da je rat mogao biti izbjegnut pregovorima te da i američka javnost shvaća da je Trump pretjerao s neselektivnim bombardiranjem Irana.

"Tamo su pobili, živa tragedija, preko 150 djevojčica. Moramo to jasno osuditi. To ne znači da netko u Hrvatskoj ima proiranske ili, ne daj Bože, sad ću se vratiti na priču s Ukrajinom, proruske stavove. Ja samo želim argumente, želim dokaze i želim razgovor. Znači, ako mi postavljamo pitanje, sad ću se vratiti na ovu priču s Ukrajinom, a jasno sam rekao da je Rusija agresor, ali si moramo postaviti pitanje gdje je i kada Europa pogriješila u razgovorima s Rusijom, a pogriješila je. To ne znači da sam ja rusofil. To samo znači da želim da se u javnom prostoru argumentirano raspravlja o nekim temama."

Posljednja istraživanja pokazuju da SDP uživa podršku 23 posto birača, njihov potencijalni partner Možemo! je na 12-13 posto, dok je HDZ i dalje prvi. Lider SDP-a kaže da će se podrška vidjeti na dan izbora.

"Vjerujem da koalicija SDP-a i Možemo! može pobijediti HDZ. To je ono što mi daje optimizam. Ja gledam ukupnu snagu koalicije, ali ju ne gledam kao numerički zbroj nego ju gledam kao neku finu leguru, kao fini kemijski spoj koji građanima nudi nešto više. Nudimo i drugačiju energetsku politiku i drugačiju industrijsku politiku, drugačiju poljoprivrednu politiku i drugačiji odnos prema građanima."

Dakle, SDP može pobijediti HDZ?

"Apsolutno da."

Glavno je pitanje što je sada drugačije u odnosu na prethodne parlamentarne izbore na kojima je HDZ odnosio pobjede.

"Oni nameću tri neutemeljene činjenice o našoj stranci", poručio je Hajdaš Dončić.

"A to je da se SDP svađa, a možete primijetiti da u zadnjih godinu i pol dana od kad sam ja predsjednik nije točno, da SDP nema ljude, što je još manje točno i da SDP nema program."

U javnom prostoru pojavila se i informacija da bi se na idućim parlamentarnim izborima ponovno u borbi za Banske dvore mogao naći aktualni predsjednik Zoran Milanović.

"Neće. To vam je ta četvrta mantra u Hrvatskoj, svi spominju Zorana Milanovića."

Što kažete na to da ga dio građana i dalje percipira kao lidera oporbe?

"Pa to je uredu. Čovjek je predsjednik. Znači, u Hrvatskoj realno govoreći imate tri osobe koje su vam uvijek percipirane od strane građana cijele Hrvatske. Predsjednik, premijer i gradonačelnik Zagreba."

SDP je na nedavnoj konvenciji stranke predstavio politike kojima planira poboljšati životni standard građana. Jedan od gorućih problema u Hrvata su cijene nekretnina, stoga iz SDP-a zaključuju da je stambena politika jedna od ključnih točaka. Za razliku od Bačićeve politike koja je samo povećala cijene nekretnina, SDP-ova ideja priuštivog stanovanja je drukčija, objašnjava Hajdaš Dončić.

"Naša politika je sasvim drugačija koja će se zapravo svoditi na dugoročnu politiku najma jer najam vam je jedino rješenje za podivljale cijene nekretnina."

Koja bi bila cijena tog najma?

"Ovisno o dijelu Hrvatske gdje živimo, ali kada smo razgovarali, dakle, ta cijena ne bi bila sigurno veća od 250 do 300 eura mjesečno. To je logična cijena s tim da u tom trenutku nemaju ljudi pravo otkupa jer mi želimo u principu i potaknuti promjenu mentaliteta da ne trebate biti vlasnik nekretnine."

Više od 600 tisuća praznih stanova SDP želi aktivirati reguliranjem tržišta nekretnina.

"Ako ja vas stimuliram da vi svoju drugu ili treću nekretninu iznajmite po unaprijed propisanoj cijeni, vi nećete plaćati porez na tu nekretninu. Ako to ne želite, plaćat ćete progresivan porez. Znači, uvijek morate ljudima pružiti mogućnost. Konkretno što to znači? Vi imate dvije ili tri nekretnine u kojima ne stanujete. Ako ne želite iznajmljivati, ako želite nekretninu dati u kratkoročan najam, jedna-dvije noći, vi ćete plaćati veći porez, progresivan. Ako želite dati na dugoročan najam, onda nećete uopće plaćati porez."

Jedna od politika za koju se zalažu jest skraćivanje radnog tjedna. Glavno je pitanje - kako povećati produktivnost?

"Ako poduzetnik isplaćuje plaću veću od prosječne plaće, ako mu raste produktivnost i ako skrati radno vrijeme imat će manji porez na dobit. Drugi alat - kako da aktiviramo veliki broj građana, stanovnika Hrvatske koji su zapravo ekonomski neaktivni? Na način da njima omogućimo skraćivanje radnog vremena. Znači, kao zajedničku mjeru koja će biti dobra i za poslodavce i za društvo i za Hrvatsku."

Čelni čovjek SDP-a problematizira i 'buku' u javnom prostoru. Uspijeva li nametnuti u eteru teme koje smatra važnima?

"Zasada ne, ja sam iskren."

Kako to mislite promijeniti, izbori su za dvije godine?

"S ovakvim emisijama, vašeg formata gdje imamo vremena razgovarati o stvarnim problemima Hrvatske."

Jer spomenuli smo i mlade, njih ne zanima što je bilo toliko prije 30 ili više godina.

"Meni je to jasno. Dakle, ja se tim ne bavim. Znači moj fokus je stambena politika, zdravstvena politika, ekonomska politika, borba protiv inflacije i mirovine."

Neizostavne su i plaće. Minimalac je od 1. siječnja narastao na 1050 eura, ali tada su iz Hrvatske udruge poslodavaca tražili da se zbog negativnih efekata te odluke od toga odustane. Upitali smo ga - bi li dizao minimalac?

"Da, ali vam ne mogu reći na koji iznos, ali bih ga definitivno podignuo, prije svega iz ljudskosti. Ne može četveročlana obitelj, ako dvoje ljudi rade na minimalcu, normalno živjeti u Hrvatskoj."

Koliko bi to bilo normalno?

"Ne mogu ja sad spekulirati, ali ovisi o članstvu obitelji. Ispod 1500 eura vam je vrlo teško u Hrvatskoj uopće preživljavati, ja vam za jednog člana obitelji."

Dotaknuli se i vladajuće većine koja je iz krize koju je uzrokovao Josip Dabro izašla još snažnija - pridružili su im se nezavisni Dario Zurovec, ali i Boška Ban koja je u nacionalni parlament došla na listi SDP-a.

"Ona je izašla iz SDP-a prije godinu dana. Tada sam joj rekao da želim da politički propadne. To će se i dogoditi. Svatko bira svoj put. Ona je izabrala krivi."

Pred strankom su unutarstranački izbori na kojima će biti konstituirana nova vodstva svih gradskih, općinskih i županijskih organizacija. Cilj je osnažiti stranku za iduće lokalne izbore. Što se tiče nacionalne suradnje s platformom Možemo!, Hajdaš Dončić poručuje: "Odnosi su izvrsni!"

"Naši osobni odnosi koje ne može nitko poremetiti."

Dakle, u koaliciji danas-sutra ne bi trebalo biti nikakvih problema?

"Pa nema ni sada. Dakle, zajedno imamo inicijative u Saboru, neke inicijative pokrećemo mi, neke Možemo!. U zagrebačkoj Gradskoj skupštini neke inicijative pokreće SDP, neke Možemo!. Dakle, pravi smo partneri."

Dotaknuli su se i premijera Andreja Plenkovića i njegovih 10 godina vladavine. Hajdaš Dončić za njega kaže da nema viziju te da je Plenković pomaknuo granicu udesno preko crvene linije.

"Ako ti dozvoliš radikalne elemente u svojoj Vladi, a dozvolio si ulaskom Domovinskog pokreta - ti si radikalni desničar. Ti nisi centrist. Plenković je radikalni desničar."

Iako su redovni parlamentarni izbori tek za više od dvije godine, upitali su ga - može li u debati poentirati protiv aktualnog premijera?

"Dvadeset godina sam profesor. Mislim da je moj vokabular dobar i da mogu u svakoj temi, osobito u ekonomiji obrisati pod s gospodinom Plenkovićem, da kažem malo u sportskom rječniku. Toga se ja stvarno ne bojim. To što imam ponekad reducirani govor jer smatram da ljudi nisu bedasti ili blesavi i da razumiju što pričam."

Stojite i dalje iza toga da možete pobijediti Plenkovića?"

"Pa ne bih se inače kandidirao za predsjednika SDP-a, mogu ga pobijediti zajedno s partnerima i s Možemo! i naravno uz punu podršku naših članica i članova SDP-a. Zato poručujem i članicama i članovima SDP-a i građanima Republike Hrvatske - Hrvatska ima alternativu i Hrvatska može bolje."