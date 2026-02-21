Siniša Hajdaš Dončić: Plenković je dopustio normaliziranje NDH i ustaštva, a to žele sakriti

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je u subotu da HDZ i njegovi partneri stvaraju gungulu iracionalnosti, medijsku i političku buku kako bi sakrili da je Andrej Plenković dopustio normaliziranje ustaštva i NDH te prikrili tektonske poremećaje u društvu.

- Danas je naš javni prostor prepun buke, negativnih emocija i manipulacija i vrlo je teško s argumentiranom i racionalnom raspravom pokazati način rješavanja određenih društvenih problema. Za hrvatsko društvo argumentiran, racionalan i jasan način rješavanja društvenih problema sada je bitniji nego ikada jer se i svijet i hrvatsko društvo nalaze na prekretnici - poručio je Hajdaš Dončić u uvodnom govoru na sjednici Glavnog odbora stranke.

Naglasio je da je u naravi i identitetu SDP-a racionalan, argumentiran, kulturni pristup rješavanju društvenih problema. To su, istaknuo je, pokazali na Konvenciji gdje su društvenim problemima koji su im najvažniji, a to je pitanje gospodarstva i pravedne raspodjele novostvorene vrijednosti, pristupili stručno, znanstveno i argumentirano. Otvorili su, dodao je, i neke teme koji drugi izbjegavaju otvarati, poput skraćivanja radnog vremena, ali uz zadržavanje iste razine dohotka i standarda.

- Od tada HDZ se jako trudi da ovaj društveni odgovor SDP-a stavi na margine dnevnih vijesti. U središnjem Dnevniku HRT-a taj isti dan kada smo imali Konvenciju, Andrej Plenković je imao nešto što za Hrvatsku uopće nije značajno, skup pučana, i imao je 20 minuta u centralnom Dnevniku HRT-a, i to samo zbog dva razloga. Prvi je bio da se pokaže kao veliki vođa, a drugi je bio da stavi našu Konvenciju na margine dnevnih vijesti. I od tada je hrvatski javni prostor pun buke - poručio je čelnik SDP-a.

HDZ je, ističe, bučan, lupa o lonce i poklopce, marginalizira i podcjenjuje zagrebačku gradsku vlast, pjevuši Thompsona, pokušava posvađati SDP i Možemo!, otvara 'natječaj' za neke lidere ljevice, spina o nekim listama Zorana Milanovića i to sve nije slučajno. Najbolji primjer da to nije slučajno je ovotjedni uradak bivšeg potpredsjednika Vlade i ministra Dabre i njegovo pjevušenje, ocijenio je.

- Toliko je buke i bacanja pijeska u oči građana da se sakrije jedna bitna stvar u toj gunguli iracionalnosti, medijske i političke buke da je Andrej Plenković dopustio normaliziranje ustaštva i NDH. Taj zaključak pokušavaju sakriti i vidite koliko je opasna buka u javnom prostoru jer buka skriva određene tektonske promjene koje se događaju u hrvatskom društvu - upozorio je.

Pitanja su kuda vrijednosno ide hrvatsko društvo, je li Hrvatska iskoristila vrijeme za ekonomsku transformaciju svog gospodarstva, jesu li stope ekonomskog rasta možda pridonijele drugačijoj raspodjeli bogatstva u Hrvatskoj, je li ta buka zamutila da 750 tisuća umirovljenika prima mirovinu koja je manja od medijalne, postoji li hrvatski socijalni sustav ili je možda pun predizbornih bombončića i jesu li hrvatske institucije nezavisne i efikasne. Na pitanja HDZ izbjegava dati odgovor, izbjegavaju argumentiranu, racionalnu i stručnu raspravu jer bi odgovori bili sasvim drugačiji. Slika Hrvatske u njihovom desetogodišnjem periodu vladanja bila bi sasvim drugačija nego što je oni prikazuju, ustvrdio je Hajdaš Dončić.

Pozvao je članstvo, simpatizere, ali i sve građane RH kojima je stalo do bolje Hrvatske da zajedno spriječe buku koju potenciraju HDZ i njegovi partneri, da izgrade imunost na buku, da se cijepe protiv te buke i ne nasjedaju na tu buku. Ali, s druge strane, poziva i 'da budemo smireni i da tražimo prostor za argumentiranu kritiku i za stručne prijedloge koji govore o drugačijoj slici hrvatskog društva i da se svi zajedno potrudimo da nas ljudi u Hrvatskoj čuju i da nas saslušaju usprkos buci'.

- Buka je samo paravan za iracionalnost i autoritativnost. Pokazali smo na našoj Konvenciji drugačiji smjer razgovora o Hrvatskoj politici, argumentiran, stručan i znanstven. Pozivam vas da od danas svi zajedno izađemo na teren s temama Konvencije, da pričamo o argumentiranoj, racionalnoj Hrvatskoj kroz argumentiranu raspravu. Hrvatska može puno bolje, a tko to može osim nas. Tko će, ako ne mi? - zaključio je Hajdaš Dončić.