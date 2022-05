Hajduković: 'Ne vjerujem da Milanović 'igra' za Rusiju, samo ponekad nespretno govori'

Zastupnik Socijaldemokrata Domagoj Hajduković ocijenio je u srijedu da predsjednik Republike nekada zaista otvara dobre teme, no način na koji to radi 'izminira' sve što je želio reći, dodavši kako to "nije retorika koja omogućava da naš politički diskurs dođe na višu razinu".

„Uloga predsjednika treba biti da bude neka javna savjest, da upozorava na neke probleme i otvara teme koje treba otvoriti. Neke koje otvara su zaista dobre i do njega nitko ih na političkoj sceni nije imao hrabrosti otvoriti. Međutim, način i retorika na koji to radi apsolutno na kraju 'izminiraju' sve ono što je želio reći”, komentirao je Hajduković navode iz Vlade da predsjednik Zoran Milanović izlazi iz ustavnopravnih okvira.

Recimo, ilustrirao je, izborni zakon u BiH i problem Hrvata u BiH jedna je takva tema, ali je ne namećete kroz prijetnje drugim saveznicama i članicama EU kroz ultimatume, proglašavanje izdajnicima svih koji drugačije misle. To jednostavno nije retorika koja omogućava da naš politički diskurs dođe na jednu višu razinu, smatra Hajduković.

Kazao je da ne bi išao tako daleko da tvrdi da Milanović 'igra' za Rusiju. „Rekao bih da je samo ponekad nespretan u svojoj artikulaciji onoga što želi reći, a s ovim potezom ucjene se duboko ne slažem. Finska i Švedska imaju vrlo, vrlo dobre dobre oružane snage i one bi bile značajan dodatak NATO-u. Uostalom, ovo što sada rade je posljedica ruske agresije na Ukrajinu, a ne pritiska sa zapada niti izbornog zakona u BiH”, poručio je.

Na pitanje radi li predsjednik pritisak na pravosuđe kada poziva DORH da utamniči ministra obrane, kao i premijer kada poziva glavnu državnu odvjetnicu, Hajduković je uzvratio 'mislim da bi iz usta obojice trebalo izuzeti DORH'. Neka puste DORH da radi svoj posao, nisam nijednog čuo da kritizira nedostatak kadrova, novca i uvjeta za rad u DORH-u, primijetio je.

Kada govorimo o obrani, jasne su nadležnosti koje ima predsjednik. Predsjednik je Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, ministar obrane je prvi logističar, onaj koji provodi politiku i mislim da u ovom slučaju, kada je evidentno da njih dvoje ne mogu surađivati, da se nešto mora dogoditi prvo sa strane Vlade, kazao je.

„Vlada mora osigurati da Oružane snage funkcioniraju kako treba, posebno u ovakvim trenucima, a ne se zamjerati i ponašati se kao dva ovna na brvnu. To je neodgovorno jer će na kraju ispaštati naša sigurnost i Oružane snage”, zaključio je Hajduković.

