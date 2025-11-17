Obavijesti

News

Komentari 0
VOZAČI, OPREZNO!

HAK: Jak vjetar otežava promet na autocesti A7, u prekidu su katamaranske i trajektne linije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
HAK: Jak vjetar otežava promet na autocesti A7, u prekidu su katamaranske i trajektne linije
Split: Zbog lošeg vremena u prekidu su katamaranske linije za Vis i Hvar | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u Istri, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Lici. Mogući su odroni

Zbog vjetra na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok - Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle (I. skupina), dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (II. skupina), izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski autoklub (HAK).

Samo za osobna vozila, zbog vjetra, otvorena je dionica Jadranske magistrale (DC8) Prapratno-Doli.

Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u Istri, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Lici. Mogući su odroni.

IZLETJELI S CESTE FOTO Užas kraj Ludbrega! Auto na krovu, vatrogasci izvlačili četvero ljudi. Završili u bolnici
FOTO Užas kraj Ludbrega! Auto na krovu, vatrogasci izvlačili četvero ljudi. Završili u bolnici

U prekidu su:

- ﻿katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka;  ﻿Novalja-Rab-Rijeka;  Pula-Zadar-Pula;  Split-Vis-Split;  Korčula-Prigradica ﻿(Korčula)-Hvar-Split;  Ubli-Vela Luka-Hvar-Split;  Split-Bol-Jelsa;  Split-Stari Grad-Split;  Ubli-Korčula-Polače-Sobra- Šipanska luka-Dubrovnik﻿

- brodske linije: Zadar-Preko;  Mali Lošinj-Unije-Susak

- trajektne linije:  Sumartin-Makarska﻿;  Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ;  Sućuraj-Drvenik;  Zadar (Gaženica)-Ist (Kosirača)-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj﻿.

Na graničnim prijelazima nema dužih čekanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'
SVJEDOK UŽASA

Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'

Lakić Đorović, umirovljeni potpukovnik pravne službe JNA, svjedok je brojnih događaja u zimu 1991. i 1992., kad je agresija JNA i Srbije na istok Hrvatske bila na vrhuncu
Stiže pravi udar zime! Sutra obilna kiša, a onda će dijelove Hrvatske zatrpati snijeg!
CIJELA ZEMLJA POD ALARMOM

Stiže pravi udar zime! Sutra obilna kiša, a onda će dijelove Hrvatske zatrpati snijeg!

Na Učki i Ćićariji kiša će okrenuti na snijeg, a obilniji snijeg past će u Gorskom kotaru i značajnija količina zadržat će se na tlu
Drama oko nafte u Srbiji: '37 dana nismo dobili kapi od Janafa... Mali, hitno kupi dizel'
SRBIJI PRIJETI ENERGETSKI KOLAPS

Drama oko nafte u Srbiji: '37 dana nismo dobili kapi od Janafa... Mali, hitno kupi dizel'

"Hrvati su sat vremena prije uvođenja sankcija prekinuli dovod nafte. Ni sekundu nisu htjeli riskirati, a od nas su zarađivali po 50 milijuna eura godišnje", rekao je Aleksandar Vučić danas

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025