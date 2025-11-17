HAK: Jak vjetar otežava promet na autocesti A7, u prekidu su katamaranske i trajektne linije

Zbog vjetra na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok - Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle (I. skupina), dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (II. skupina), izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski autoklub (HAK).

Samo za osobna vozila, zbog vjetra, otvorena je dionica Jadranske magistrale (DC8) Prapratno-Doli.

Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u Istri, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Lici. Mogući su odroni.

U prekidu su:

- ﻿katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka; ﻿Novalja-Rab-Rijeka; Pula-Zadar-Pula; Split-Vis-Split; Korčula-Prigradica ﻿(Korčula)-Hvar-Split; Ubli-Vela Luka-Hvar-Split; Split-Bol-Jelsa; Split-Stari Grad-Split; Ubli-Korčula-Polače-Sobra- Šipanska luka-Dubrovnik﻿

- brodske linije: Zadar-Preko; Mali Lošinj-Unije-Susak

- trajektne linije: Sumartin-Makarska﻿; Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ; Sućuraj-Drvenik; Zadar (Gaženica)-Ist (Kosirača)-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj﻿.

Na graničnim prijelazima nema dužih čekanja.