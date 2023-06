HAK: Jak vjetar otežava promet na Jadranskoj magistrali

Zbog vjetra, na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila), izvijestio je u subotu Hrvatski autoklub (HAK).

Zbog održavanja 38. Plitvičkog maratona, danas od 8 do 11:30 sati, bit će zatvorene državne ceste DC42 i DC429 preko Plitvičkih Jezera od Koranskog mosta do naselja Drežničko Selište te od naselja Poljanak do naselja Drežničko Selište, odnosno do Grabovca. Obilazak je državnom cestom DC1 preko Prijeboja.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Danas, 3. lipnja, trajekt iz luke Vis za luku Split isplovit će u 16 umjesto u 15:30 sati; trajekt na liniji 433 Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Molat isplovit će iz luke Molat u 17 sati, umjesto u 15 sati.

Na graničnim prijelazima sa Srbijom, Bajakovo (Batrovci) i Tovarnik (Šid) teretna vozila čekaju nekoliko sati na ulazu i na izlazu.