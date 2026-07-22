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STANJE NA CESTAMA

HAK: Kolnici su vlažni i skliski, u prekidu katamaranska linija

Piše HINA,
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HAK: Kolnici su vlažni i skliski, u prekidu katamaranska linija
Foto: HAK
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Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama...

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, a promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, izvijestio je u četvrtak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Zbog bure u priobalju, na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrane su za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat .

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Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Usporeno se vozi na autocesti A2 Zagreb-Macelj na prilazu čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba, gdje je kolona duga dva kilometra.

U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun. ﻿Ostale linije plove redovito.

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