Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama...
STANJE NA CESTAMA
HAK: Kolnici su vlažni i skliski, u prekidu katamaranska linija
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Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, a promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, izvijestio je u četvrtak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).
Zbog bure u priobalju, na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrane su za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat .
Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
Usporeno se vozi na autocesti A2 Zagreb-Macelj na prilazu čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba, gdje je kolona duga dva kilometra.
U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun. Ostale linije plove redovito.
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