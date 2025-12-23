Obavijesti

HAK: Magla ponegdje smanjuje vidljivost, a zbog niskih temperatura moguća je poledica

HAK: Magla ponegdje smanjuje vidljivost, a zbog niskih temperatura moguća je poledica
Karlovac: Gusta magla okovala grad | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL - (ilustrativna fotografija)

Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima,,,

U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Ponegdje ima magle. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Mogući su odroni.

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac kolona teretnih vozila ispred graničnog prijelaza GP Bajakovo u smjeru Lipovca duljine je 6 kilometara. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat. Kolona se povećava, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

