HAK: Na zagrebačkoj obilaznici kolona duga dva kilometra

Na zagrebačkoj obilaznici (A3) kolona vozila na prilazu zoni radova između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane duga je oko dva kilometra, izvijestili su u srijedu ujutro iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Zbog niskih temperatura u unutrašnjosti moguća je poledica. Ponegdje ima i magle. Veća je opasnost od odrona na cestama u gorju te duž Jadranske magistrale (DC8).

Iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.

Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje.

U prekidu je promet teretnih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Bajakovo zbog tehničkih problema u Srbiji na GP Batrovci.

U pomorskom prometu nema poteškoća.