HAK objavio kada se očekuju najveće gužve na cestama

Slijede nam školski praznici koji počinju u četvrtak 17. travnja i traju do ponedjeljka 21. travnja. Tih dana je za očekivati pojačan promet domaćih turista i vozača. No, pojačan promet stranih vozača na cestama možemo očekivati već vikend prije, odnosno od subote 12 travnja. Glavno odredište bit će Istra i priobalje, pa uvećan broj vozila u dolasku možemo očekivati iz smjera Slovenije i Mađarske, ali i na graničnim prijelazima s BiH, Srbijom i Crnom Gorom. Po završetku škole, 16. travnja, za očekivati je pojačan promet na mnogim gradskim prometnicama koje vode iz većih gradova, ali i glavnim državnim cestovnim pravcima u smjeru juga. Ističemo autoceste A1 Zagreb-Split-Ploče, A2 Macelj-Zagreb, A6 Zagreb-Rijeka u smjeru mora te autocesti A3 Bregana-Lipovac. Slično će biti i na autocestama Istarskog ipsilona, ali i na Ličkoj magistrali (DC1), Jadranskoj magistrali (DC8) kao i na prilazima turističkih središta duž obale, a posebice u Istri i Dalmaciji. Na cestama se provodi mnoštvo radova gdje su također mogući povremeni zastoji. Informirajte se o prohodnosti cesta prije puta na našim stranicama o mjestima na kojima valja voziti opreznije.

Najpovoljniji dan za vožnju, zasigurno će biti Uskrsna nedjelja.

Nakon Uskrsa, neki će se vratiti već krajem nedjelje ili pak na Uskrsni ponedjeljak 21. travnja, dok će neki produžiti do kraja tjedna 27. travnja i vratiti se tijekom vikenda nakon Uskrsa. Pojačan promet tada očekujemo u smjeru prema sjeveru i izlasku iz zemlje.

Osim pojačanog prometa na spomenutim graničnim prijelazima, trajektna pristaništa također bit će mjesta gdje se očekuje pojačan promet i moguća čekanja. Osobito u Istri i na sjevernom Jadranu. Situaciju u pristaništima prije puta provjerite na našim kamerama.

ZABRANE ZA TERETNA VOZILA

Zabrane za teretna motorna vozila iznad 7,5 t će vrijediti na sljedeće dane:

u petak, 18. travnja, od 15 do 23 sata;

u subotu, 19. travnja od 15 do 23 sata;

na blagdan Uskrsa, 20. travnja od 14 do 23 sata;

na Uskrsni ponedjeljak, 21. travnja od 14 do 23 sata.

Zabrana se odnosi na važnije državne ceste, između kojih ističemo Jadransku magistralu (DC8) cijelom dužinom, dok zabrane nema na autocestama, kao niti na državnoj cesti DC1, Ličkoj magistrali.

SLOVENIJA

18. travnja, od 14 do 22 sata;

20. travnja, od 8 do 22 sata;

21. travnja, od 8 do 22 sata;

MAĐARSKA

18. travnja, od 0 do 22 sata;

19. travnja, od 22 do 24 sata;

20. travnja, od 0 do 24 sata;

21. travnja, od 0 do 22 sata.

ITALIJA

18. travnja, od 14 do 22 sata;

19. travnja, od 9 do 16 sati;

20. travnja, od 9 do 22 sata;

21. travnja, od 9 do 22 sata;

22. travnja, od 9 do 14 sata.

NJEMAČKA

18. travnja, od 0 do 22 sata;

20. travnja, od 0 do 22 sata;

21. travnja, od 0 do 22 sata;

27. travnja, od 0 do 22 sata.

Stanje na cestama u ponedjeljak

Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) u ponedjeljak.

Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače iz HAK-a upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Vozi se usporeno uz povremene zastoje zbog povećane gustoće prometa ili prolaska kroz zone radova.

Zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Vela Luka-Ubli i Ubli-Korčula-Dubrovnik .

Na ulaz na graničnom prijelazu Tovarnik/Šid teretna vozila čekaju pet sati., a na prijelazu Bajakovo/Batrovci sat i pol na ulaz i tri sata na izlaz.