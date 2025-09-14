HAK: Oprez, skliski kolnici

Mokri su i skliski kolnici mjestimice u Lici, Gorskom kotaru i priobalju, a zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, upozoravaju u nedjelju ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK), te vozače pozivaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zbog vozila u kvaru na autocesti A1 između čvora Zagvozd i čvora Ravča u smjeru Dubrovnika, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine.

Na državnoj cesti Zagreb-Karlovac-Gračac-Knin-Split, u zonama radova u Udbini i Tušiloviću vozi se usporeno uz povremene zastoje.

Zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7.5 t na pojedinim cestama u Istri i priobalju danas od 12 do 23 sata. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1.