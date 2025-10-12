HAK: Povremeno je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama

Povremeno je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremeni zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, upozoravaju u nedjelju ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti i u gorskoj Hrvatskoj, a u krajevima gdje ima magle, kolnici su vlažni i skliski. ﻿

Od 8:15 sati do 14:30 sati, zbog održavanja 33. zagrebačkog maratona, pojedine ulice i trgovi na trasi utrke bit će zatvoreni za promet.﻿