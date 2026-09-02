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HAK: U prometu nema zastoja

Piše HINA,
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HAK: U prometu nema zastoja
Foto: HAK
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Vozače HAK upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila

Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje i vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, izvijestio je u srijedu ujutro Hrvatski autoklub (HAK). ﻿

Vozače HAK upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

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