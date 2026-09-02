Vozače HAK upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila
BEZ GUŽVI
HAK: U prometu nema zastoja
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Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje i vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, izvijestio je u srijedu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).
Vozače HAK upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.
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